Europa: lista de países del espacio Schengen que se pueden visitar en 2025 sin visa siendo colombiano

Europa, un continente lleno de historia, cultura y paisajes impresionantes, es un destino de ensueño para muchos viajeros. Planificar unas vacaciones en Europa suele ser una experiencia inolvidable debido a su increíble variedad de idiomas, gastronomía y paisajes. Desde las playas del Mediterráneo hasta los fiordos noruegos, pasando por las ciudades históricas de Italia y España, hay algo para todos los gustos.

De acuerdo con la Cancillería colombiana, actualmente, los ciudadanos colombianos no requieren una visa para una estancia de hasta 90 días en el espacio Schengen por motivos turístico. No obstante, el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes(ETIAS) será obligatorio en el futuro.

El espacio Schengen es una zona que comprende 29 países europeos que han abolido los controles fronterizos internos entre sí. Lo que significa que una vez se obtiene la visa de turismo, las personas pueden viajar libremente entre estos países sin tener que pasar por controles de inmigración adicionales.

Los turistas pueden diseñar itinerarios flexibles que les permita visitar varios países en un solo viaje. Pueden combinar ciudades cosmopolitas con pueblos pintorescos, o explorar diferentes regiones con facilidad. Esta política migratoria facilita el turismo y el movimiento de trabajadores, lo que aporta beneficios económicos a las empresas y los ciudadanos.

Según reiteró la Cancillería, esto solo es posible por turismo, para visitar a amigos o familiares y por negocios hasta por 90 días cumpliendo los requisitos establecidos. A continuación le contamos cuáles son los países permitidos y requisitos para viajar a Europa:

Lista de países que conforman el espacio Schengen

El espacio Schengen está compuesto por 29 países en 2025, que en su mayoría son Estados miembros de la UE (excepto Irlanda y Chipre) y cuatro países no pertenecientes a la UE: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Esta es la lista completa:

Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chequia Croacia Dinamarca Eslovenia Eslovaquia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Islandia Italia Letonia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Malta Noruega Países Bajos Polonia Portugal Rumania Suecia Suiza

Requisitos para viajar por el espacio Schengen

Como ya se mencionó, es necesario cumplir con todos los requisitos para viajar sin visado a alguno de los 29 países que conforman el espacio Schengen.

Desde la Cancillería de Colombia detallaron los aspectos que se deben tener en cuenta para solicitar el trámite. Aquellas personas que planean viajar a algún país de Europa fuera del espacio Schengen, deben verificar los requisitos de viaje en la página web del país que vas a visitar.

Portar pasaporte electrónico o de lectura mecánica vigente y cuya fecha de vencimiento sea superior a tres meses de la finalización de la estadía.

Tiquete de ida y regreso no superior a 90 días.

En caso de alojarse en residencia privada de familiares o amigos en los países que visita, es necesario poseer el formulario o documento de invitación. Es necesario tener en cuenta que el formato y las condiciones varían según el país, por lo que es necesario consultar la página web de la Embajada del país que visitará o acercarse al consulado pertinente.

En caso de que su estadía sea en un hotel, presentar comprobantes de reservas donde se alojará.

Recursos económicos suficientes para su permanencia durante el viaje, los cuales se calculan entre 50 y 100 euros al día dependiendo del país que visita y si su estadía es en hotel o en residencial privada.

Se recomienda tener un seguro médico en caso de accidente o emergencia de 30.000 euros o más de cobertura.

Si se requiere una visa Schengen, los requisitos incluyen: pasaporte vigente, foto reciente, seguro médico, comprobante de alojamiento y medios económicos, y la documentación específica según el motivo del viaje.

Conviene mencionar que, el asilo NO es una vía para viajar a Europa por razones económicas. Solicitarlo sin cumplir los criterios exigidos puede traer consecuencias como: