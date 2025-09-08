Lifemiles lanza nueva tarjeta de crédito exclusiva para viajeros, ¿Qué beneficios tiene?

Los viajeros colombianos ahora tienen una nueva herramienta para maximizar sus beneficios y hacer de cada trayecto una experiencia exclusiva. Bancolombia, Lifemiles y Visa han renovado su tarjeta de crédito Lifemiles Visa Signature, ofreciendo a los usuarios una combinación única de acumulación de millas, beneficios de viaje y experiencias exclusivas. Este producto busca responder a las necesidades de aquellos que disfrutan viajar por el mundo y buscan aprovechar cada compra cotidiana para acumular millas que puedan ser canjeadas por tiquetes aéreos, hoteles, experiencias y más.

Jaime Manso, vicepresidente Senior de Loyalty & Lifemiles, destacó que este tipo de iniciativas son clave para fortalecer la oferta de redenciones y facilitar el acceso a vuelos con millajes reducidos, señalando que en julio de este año, más de 4.800 socios viajaron al día utilizando sus millas.

Acumula millas con cada compra

Una de las características más destacadas de la Lifemiles Visa Signature es su capacidad para acumular millas con cada compra realizada. Los viajeros podrán ganar:

2 millas por cada dólar en compras realizadas con Avianca .

en compras realizadas con . 2 millas por cada dólar en compras en comercios aliados a Lifemiles .

en compras en comercios aliados a . 1.5 millas por dólar en compras internacionales.

en compras internacionales. 1 milla por dólar en otros comercios.

Además, la tarjeta incluye un bono de bienvenida de 7.500 millas al facturar $7,5 millones en los primeros seis meses de uso, y 10.000 Lifemiles credits adicionales al alcanzar un gasto anual de $24 millones, que pueden ser utilizados para redimir vuelos en Avianca y otras aerolíneas asociadas.

Beneficios exclusivos para los viajeros

La nueva tarjeta Lifemiles Visa Signature no solo está enfocada en la acumulación de millas, sino también en proporcionar una experiencia de viaje más cómoda, flexible y segura. Entre los principales beneficios exclusivos que ofrece a los tarjetahabientes se destacan:

Avianca Credits por $200.000 COP, para canjear en tiquetes aéreos. 2 ascensos a Business Class en vuelos dentro de las Américas. 1 selección de asiento premium en vuelos domésticos en Colombia. 2 accesos gratuitos a salas VIP de Avianca en Colombia. 50% de descuento en accesos adicionales a salas VIP. Bono adicional de 10% más millas al volar con Avianca. Bono anual de USD $25 para usar en Lifemiles Hotels. Suscripción gratuita por dos meses al plan Lifemiles Plus. Descuento del 10% en tiendas Attenza Duty Free en aeropuertos de Colombia. Seguros y coberturas de viaje Visa, para mayor tranquilidad en cada destino.

Compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente

Liliana Vásquez, vicepresidenta de Productos de Bancolombia, afirmó que la renovación de la tarjeta refleja el compromiso de la entidad con sus clientes y la evolución constante de sus productos. “Sabemos que viajar es una de las experiencias más valiosas para nuestros clientes, y hoy damos un paso más para acompañarlos en cada destino”, expresó.

Por su parte, Diego Lipschitz, director Sr. Global de Aliados Financieros de Lifemiles, destacó que la alianza con Bancolombia y Visa fortalece el ecosistema Lifemiles, brindando a los viajeros una herramienta financiera optimizada para aprovechar al máximo cada milla acumulada.

Visa: Más que una herramienta de pago, una experiencia de viaje

Adriana Cárdenas, Gerente General para Visa en Colombia, resaltó que la renovación de la tarjeta es una excelente noticia para el mercado colombiano, ya que confirma su compromiso por innovar y elevar los beneficios para los viajeros, permitiéndoles disfrutar de la aceptación y confianza de Visa en millones de comercios a nivel mundial.