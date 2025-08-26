¿Pensando en viajar a Europa?: esta es la nueva medida que comenzará a aplicar desde octubre

En los últimos años, se han incrementado los viajes que realizan los colombianos al exterior por diferentes factores. Si bien el principal es por vacaciones u ocio, existen otros de por medio como la visita a un familiar o un negocio.

De acuerdo a las cifras de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), unos 2,1 millones de colombianos salieron del país entre enero y mayo de 2025, lo que representa un incremento del 11,1% en comparación al mismo período de 2024. Si bien los principales destinos están en el continente americano, hay otros en Europa que no dejan de ser un gran atractivo.

Más allá de tener el pasaporte vigente, un colombiano deberá contar con la autorización Etias. Esta tiene un costo de siete euros para que se le permita su entrada a alguno de los países pertenecientes al espacio Schengen. Sin embargo, hay otra medida que comenzará a regir a partir del próximo 12 de octubre para aquellos connacionales que busquen aterrizar en el viejo continente.

Este es el Sistema de Entrada y Salida EES (Entry/Exit System, por sus siglas en inglés), el cual consiste en un registro digital que reemplaza el sello manual en el pasaporte. Además, aplica en los casos que un colombiano viaje a alguno de los países de la zona Schengen, bien sea por turismo o por negocios.

¿Quiénes deben cumplir con este requisito?

Los ciudadanos procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea deberán registrarse en el sistema EES si se presenta alguno de los siguientes casos:

Requiere un visado de corta estancia para viajar a los países europeos que utilizan este sistema.

No requiere un visado para realizar una corta estancia en los países europeos que utilizan este sistema.

En estos casos, las entradas y salidas que realicen los colombianos en el viejo continente quedarán consignadas de forma electrónica mediante el sistema EES, al igual que las negaciones para entrar a alguno de los países. Por otra parte, las estancias deben ser de hasta 90 días en un período de 180 días.

¿Qué datos quedan registrados?

En caso de que una persona proveniente de un país no miembro de la Unión Europea llegue a alguno de estos territorios, el sistema EES registrará los siguientes datos:

Datos personales como lo son nombres, apellidos, fecha de nacimiento y la nacionalidad.

Información del documento de viaje (pasaporte).

Datos biométricos; entre ellos, las huellas dactilares y/o la fotografía facial .

. Fecha, hora y lugar de llegada a la nación correspondiente al espacio Schengen.

Con este registro, los viajeros podrán acceder a verificaciones más ágiles al momento de realizar el control en el país de destino. Asimismo, las autoridades tendrán la posibilidad de verificar si una persona ha excedido el límite de la estancia o use una identificación falsa para aterrizar en el exterior.

“El EES proporcionará a los agentes fronterizos y a las autoridades policiales acceso a información clave de los viajeros, lo que les ayudará a detectar riesgos de seguridad y a apoyar la lucha contra delitos graves y el terrorismo“, explica la Unión Europea.