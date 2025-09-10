“Como ver al cóndor de los Andes en la montaña”: reacciones en Zipaquirá tras el triunfo de Egan

Egan Bernal sufre la etapa 9 y sale del top-10: así queda en clasificación general Vuelta a España. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Zipaquirá

El ciclista colombiano, Egan Bernal, se quedó con la etapa 16 de la Vuelta a España en lo que fue su primer triunfo en una de las “tres grandes” desde el grave accidente que sufrió entrenando en la carretera que conecta Bogotá con Tunja, que le causó fracturas múltiples y riesgo de parálisis.

El zipaquireño de 28 años, único colombiano ganador de un Tour de Francia y segundo colombiano campeón del Giro de Italia, tuvo su regreso triunfal en el ciclismo europeo en la jornada de hoy, en la que superó al español Mikel Landa con un tiempo de 03h 35′ 10″ después de 167.9 kilómetros de recorrido.

El municipio donde creció, así como su familia, celebraron este triunfo por lo alto y dejaron en claro que el pedalista cundinamarqués está de vuelta.

“Felices de volverlo a ver en lo más alto del ciclismo mundial”, familiares celebran triunfo de Egan en la Vuelta a España

Omar Pachón, primo del ciclista, señaló que se encuentran “felices de volver a ver a Egan en lo más alto del ciclismo mundial, volverlo a ver en el podio de una etapa de una gran vuelta“.

Pachón hizo referencia del camino que tuvo que pasar Egan para volver a la competencia al más alto nivel y aseguró que “no fue algo fácil. Solamente él sabe lo que tuvo que sufrir, lo que tuvo que luchar para volver a donde está”.

Además, agregó que el ciclista seguirá trabajando duro “para seguir dándole alegrías al pueblo colombiano que tanto las necesita”.

“Como ver al cóndor de los Andes subiendo la montaña”, Zipaquirá celebra gracias a su hijo, Egan Bernal

Este martes transcurrió con normalidad, pero con mucha alegría en Zipaquirá, el municipio donde creció Egan Bernal y donde aún residen buena parte de sus familiares. Además, es una tierra que suele visitar el pedalista cuando entrena por las carreteras de Cundinamarca.

Algunos habitantes expresaron su orgullo señalando que “como zipaquireño y como cundinamarqués, es como ver al cóndor de los Andes allá en Europa y la verdad da mucha emoción que haya vuelto un grande del ciclismo”.

Otro zipaquireño indicó que “así como dicen que todo renace de las cenizas, el man se ve que está dándole fuerte”. Agregó que “le tengo mucha fe, podría ser el ave fénix Egan”.

Incluso, un visitante del municipio se sumó a la celebración y declaró que: “Soy costeño, pero amo esta tierra, y él ha sido el que ha representado a Zipaquirá y también a Colombia de muy buena forma en el deporte internacional”.

Egan Bernal continuará con su participación en la Vuelta a España en la etapa 17, después de escalar dos posiciones en la clasificación general de la competencia con su triunfo el martes. Marcha en la posición número 12, un puesto por encima de su compatriota Harold Tejada. Aún restan cinco etapas de la Vuelta, que concluirá este domingo 21 de septiembre.