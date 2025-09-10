🔴 Vuelta a España 2025: así van Egan Bernal y los demás colombianos HOY en la etapa 17 EN VIVO

<b>Continúa la Vuelta a España 2025 con la etapa 17</b>, recorrido de 143.2 kilómetros entre O Barco de Valdeorras y el Alto de El Morredero. Esta fracción es catalogada de media montaña, teniendo en cuenta sus dos puertos puntuables. El primero de tercera categoría y el último de primera, que por cierto marcará el cierre en alto de la competición.Vea acá el perfil del día:Será una nueva oportunidad para que los escaladores vayan por el triunfo y habrá que esperar por lo que ocurra en la clasificación general, teniendo en cuenta que <b>la diferencia entre el líder Jonas Vingegaard y su perseguidor Joao Almeida es de menos de un minuto</b>. Con apenas cinco carreras por delante, es momento para que el luso empiece a apretar.En cuanto a los colombianos, <a href="https://caracol.com.co/2025/09/09/en-vivo-etapa-16-de-la-vuelta-espana-siga-aca-el-recorrido-de-buitrago-bernal-tejada-y-mas/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/09/en-vivo-etapa-16-de-la-vuelta-espana-siga-aca-el-recorrido-de-buitrago-bernal-tejada-y-mas/"><b>Egan Bernal viene de una inolvidable victoria en la etapa 16</b></a>, tras vencer en la escalada al español Marc Soler. Con ello, el corredor del INEOS recuperó su título como <a href="https://caracol.com.co/2025/09/09/egan-bernal-gana-la-etapa-16-de-vuelta-a-espana-2025-y-asi-queda-en-la-clasificacion-general/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/09/egan-bernal-gana-la-etapa-16-de-vuelta-a-espana-2025-y-asi-queda-en-la-clasificacion-general/"><b>mejor pedalista nacional en La Vuelta, al ubicarse en la duodécima casilla de la general</b></a>.Se espera entonces que este miércoles 10 de septiembre, <a href="https://caracol.com.co/2025/09/09/emotiva-confesion-de-egan-bernal-tras-ganar-la-etapa-16-de-la-vuelta-a-espana-vealo-aca/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/09/emotiva-confesion-de-egan-bernal-tras-ganar-la-etapa-16-de-la-vuelta-a-espana-vealo-aca/"><b>Egan pueda mantener el impresionante ritmo de competencia para meterse con ello al top-10 de la clasificación.</b></a> Santiago Buitrago y Harold Tejada intenterán también dar de qué hablar.<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/09/09/este-es-el-premio-que-recibira-egan-bernal-por-ganar-la-etapa-16-de-la-vuelta-a-espana/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/09/este-es-el-premio-que-recibira-egan-bernal-por-ganar-la-etapa-16-de-la-vuelta-a-espana/"><b>Este es el premio que recibirá Egan Bernal por ganar la etapa 16 de la Vuelta a España</b></a>