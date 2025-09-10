Cuatro soldados heridos en ataque del ELN fueron remitidos a Bucaramanga. Este es su estado de salud

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Tras el ataque a tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 8 del Ejército Nacional de Colombia, en Santa Rosa, sur de Bolívar, donde murieron dos soldados; cuatro que resultaron heridos fueron trasladados a Bucaramanga para atención médica especializada.

En desarrollo de operaciones militares enmarcadas en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, estas tropas del ejército, fueron atacadas con artefactos explosivos improvisados. En el lugar, dos soldados profesionales murieron, estos fueron identificados como: Danier Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez, oriundos de Oporapa y Tello (Huila).

Por su parte, en esta misma acción terrorista cuatro soldados resultaron heridos por las esquirlas y fueron traslados a la capital santandereana.

Estado de salud de soldados heridos por el ELN trasladados a Bucaramanga

El Hospital Universitario de Santander (HUS) confirmó que un soldado de 24 años, herido durante el ataque perpetrado por el ELN contra el Ejército Nacional en el sur de Bolívar, permanece bajo observación médica en la capital santandereana.

De acuerdo con Orlando Quintero, subgerente del HUS, el militar ingresó con una lesión por arma de fuego en la región pélvica. Los exámenes diagnósticos, radiografías, tomografía abdominal y urotac, descartaron fracturas óseas, pero evidenciaron compromiso en las vías urinarias.

“El paciente se encuentra estable desde el punto de vista hemodinámico. No hay afectación en la vejiga ni lesiones intrabdominales, pero se observa una posible lesión en una parte externa de las vías urinarias que está siendo valorada por el equipo de urología”, explicó Quintero.

El soldado permanece consciente y en el área de urgencias, acompañado por sus familiares, mientras los especialistas determinan si requiere intervención quirúrgica en próximas horas. Según el parte médico, las principales afectaciones son hematomas, equimosis y edema en la zona afectada.

Sobre los otros tres soldados heridos, Caracol Radio pudo conocer que se encuentran estables, fuera de peligro.