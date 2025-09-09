Cali lista para el XVIII Congreso Nacional de Ediles 2025

Cali se prepara para ser la sede del XVIII Congreso Nacional de Ediles 2025, un encuentro que reunirá a más de mil quinientos líderes comunitarios de todo el país. El evento se llevará a cabo del jueves 11 al domingo 14 de septiembre en el Centro de Eventos Arena USC.

El congreso busca consolidar a la ciudad como epicentro de la participación ciudadana, albergando a representantes de diferentes regiones que trabajan día a día por el bienestar de sus comunidades. Se trata de una oportunidad para intercambiar experiencias, generar aprendizajes y fortalecer el liderazgo local.

Durante los cuatro días de encuentro, se desarrollará una agenda académica y cultural que permitirá a los ediles actualizar sus conocimientos en torno a sus funciones y explorar nuevas herramientas para el ejercicio de su labor en los territorios.

Un espacio de formación y fortalecimiento

La secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Maritza Aponzá Zapata, destacó la importancia de este encuentro para el fortalecimiento de la democracia local.

“En nombre de nuestro alcalde Alejandro Eder y de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Cali le da la bienvenida al Congreso Nacional de Ediles que tendrá lugar del 11 al 14 de septiembre”, expresó la funcionaria.

Según Aponzá, este será un escenario clave para fortalecer el trabajo de los ediles en sus regiones.

“Es un espacio muy importante donde todos los ediles del país tendrán la oportunidad de fortalecer sus conocimientos para el desarrollo de sus territorios”, puntualizó.

Una agenda académica y cultural

El programa contempla conferencias, paneles y talleres orientados a temas clave como la planeación territorial, la gestión de proyectos comunitarios, la transparencia en la administración pública y la participación ciudadana.

Además de la agenda académica, los participantes tendrán la oportunidad de disfrutar de actividades culturales que mostrarán la riqueza artística de la región. El evento cerrará con un recorrido turístico por la ciudad, para que los visitantes conozcan de primera mano la diversidad cultural, histórica y social de Cali.

Con esta iniciativa, la capital del Valle reafirma su compromiso con la democracia participativa y la construcción de territorios más inclusivos, sostenibles y equitativos.