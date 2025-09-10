“El paseíto les va a salir caro”: Daniel Quintero denunció a Fico y Eder por viaje a Washington

El precandidato presidencial y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que interpuso una denuncia penal contra los alcaldes Federico Gutiérrez y Alejandro Eder por el viaje que realizaron a Washington, donde sostuvieron reuniones con congresistas y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos para abordar temas de seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral.

Según Quintero, los mandatarios de Medellín y Cali incurrieron en delitos como usurpación de funciones, abuso de poder y peculado, al adelantar gestiones que, de acuerdo con la Constitución, son competencia exclusiva del presidente de la República.

“El paseíto les va a salir caro. He interpuesto denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación contra Federico Gutiérrez por usurpación de funciones, abuso de poder, peculado y contra Alejandro Eder simplemente por huevón. Federico Gutiérrez es un vendepatria que se fue a Estados Unidos a hablar mal de Colombia, hizo declaraciones de política exterior y se viene reuniendo con autoridades de otros países con el ánimo de lograr embargos económicos y una desertificación que afectaría a todos los empresarios de Colombia", señala Quintero en un video publicado en redes sociales.

Por ususrpar funciones públicas he interpuesto denuncia contra el alcalde Federico Gutiérrez tras su viaje a los Estados Unidos y a Eder por güevón. pic.twitter.com/zFYIEINeAK — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) September 9, 2025

Detalles de la agenda en Estados Unidos

La visita de Gutiérrez y Eder se dio a pocos días de que Estados Unidos defina si certifica o no a Colombia en su lucha contra el narcotráfico. Durante la agenda ambos mandatarios locales sostuvieron encuentros con congresistas demócratas y republicanos como Mario Díaz-Balart y Henry Cuéllar, además de establecer diálogo con funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos el subsecretario Christopher Landau, para discutir asuntos de seguridad, comercio e inversión social.

El presidente Gustavo Petro y voceros de su Gobierno, como el ministro del Interior, Armando Benedetti, también han cuestionado el viaje, acusando a los alcaldes de usurpar funciones propias del jefe de Estado. Gutiérrez, por su parte, ha defendido la iniciativa afirmando que no requiere autorización para sostener reuniones internacionales en beneficio del país.