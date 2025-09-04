Orden Público

Gobierno lanza Bloque de Búsqueda contra el multicrimen en Medellín y el Valle de Aburrá

Más de 400 policías integran este cuerpo élite que tendrá coordinación con Fuerzas Militares y Fiscalía para golpear estructuras criminales.

Bloque de Búsqueda de la Policía. Imagen de referencia.



Colombia

El Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha del Bloque de Búsqueda contra el multicrimen, una estrategia de seguridad que operará en Medellín y en los municipios del Valle de Aburrá, con el objetivo de combatir de manera más contundente el narcotráfico, la extorsión y otras economías ilegales que afectan la región.

De acuerdo con el anuncio, este cuerpo élite estará conformado por más de 400 uniformados de la Policía Nacional, bajo el mando de un teniente coronel, y contará con el respaldo de las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación.

Entre sus primeras acciones, el Bloque de Búsqueda desplegará el denominado Plan Blindaje del Valle de Aburrá, que incluye la creación de Zonas de Control Antiterrorista, la instalación de puestos de control en áreas críticas y la delimitación de sectores de control territorial.

Asimismo, se implementarán “Cápsulas Operacionales”, mediante las cuales se articularán capacidades de inteligencia e investigación criminal para enfrentar directamente a las estructuras delincuenciales.

Según el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, se pondrán en marcha nueve macroplanes enfocados en la neutralización de objetivos de alto valor.

