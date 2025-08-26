Tutela busca reactivar relleno sanitario clave ante crisis de basuras: Consejo de Estado aceptó estudio de caso

Caracol Radio conoció que el Consejo de Estado admitió una tutela que busca revivir el proyecto de relleno sanitario Praderas del Antelio, que entregaría una solución a la región Bogotá–Cundinamarca al borde de una emergencia sanitaria y ambiental por la inminente saturación de los actuales rellenos sanitarios que cubren esta región, como el de Doña Juana.

Organismos como la Procuraduría y la Superservicios han alertado sobre la falta de planificación y colapso inminente del sistema de disposición de residuos.

Doña Juana, por ejemplo, recibe cerca de 6.000 toneladas diarias de residuos, y según informes de los organismos de control, le quedarían menos de 2 años de vida útil.

¿Qué está pasando con el manejo de basuras en Bogotá?

Una decisión judicial del pasado 20 de febrero frenó la construcción y operación del Parque Ecológico Praderas del Antelio, un proyecto destinado a ser el nuevo relleno sanitario regional para Bogotá y varios municipios de Cundinamarca, por considerar que se presentaron vicios de fondo y de forma.

Asegura entre otros que hubo falsa motivación del acto administrativo, falta de competencia de la ANLA para expedir la licencia, que debería ser de la CAR por ser en Bojacá, violación de derechos constitucionales como la audiencia y la defensa de este municipio, omisión en la evaluación de algunos impactos del proyecto, incumplimiento de normas ambientales y falta de comprobación de compatibilidad con el uso del suelo y de planificación regional.

Esa decisión anuló la licencia ambiental otorgada por la ANLA en 2018, que se entregó, según los demandantes, con criterios y estudios técnicos adelantados, para prevenir una crisis de salubridad por cuenta del destino de las basuras.

En la tutela conocida por Caracol Radio, la empresa promotora del proyecto Parque Ecológico Praderas del Antelio asegura que se violaron los derechos colectivos a un ambiente sano, al saneamiento básico y a la salubridad pública, así como sus derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre, libertad de empresa.

¿Qué se advierte?

Argumentan que la decisión judicial que tumbó la licencia:

Se basó en hechos que ya habían sido revisados y desestimados por otras autoridades,

Introdujo valoraciones nuevas sin oportunidad de defensa o contradicción técnica por parte de la empresa,

Ignoró el cumplimiento estricto de requisitos legales y ambientales que durante años fueron avalados por la ANLA y otras entidades,

Y pasó por alto el riesgo ambiental que representa para Bogotá y el centro del país el colapso del sistema actual de disposición de residuos.

Específicamente se advierte que: “Con la nulidad de la licencia se cancela un proyecto que fue concebido como solución estructural al inminente colapso sanitario en Bogotá y municipios cercanos. Se pone en riesgo la continuidad del servicio público de aseo en condiciones técnicas, ambientales y de salubridad exigidas por la ley.”

El Consejo de Estado deberá ahora decidir si revive o no una esta licencia licencia que podría brindar una solución a largo plazo, a la crisis sanitaria inminente por la disposición de las basuras en Bogotá y Cundinamarca.