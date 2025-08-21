Crisis de basuras y cementerios: Galán pide la renuncia de Consuelo Ordóñez en la UAESP

Bogotá D.C

El secretario general de la Alcaldía Mayor, Miguel Silva, confirmó que el alcalde Carlos Fernando Galán le solicitó la renuncia a Consuelo Ordóñez, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). La determinación se tomó después de que la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico negara el recurso de reposición sobre el modelo de aseo propuesto por la entidad.

Galán aseguró que se busca un “nuevo perfil” para liderar la UAESP y que el reemplazo se conocerá en los próximos días.

Las funciones de Ordóñez en la UAESP

Ordóñez asumió el cargo en enero de 2024, con la llegada de Galán a la Alcaldía. Sus principales responsabilidades eran:

Garantizar la recolección de basuras y el servicio de aseo en la ciudad.

Coordinar la atención a la población recicladora.

Administrar el alumbrado público.

Gestionar los cuatro cementerios distritales.

Durante su año y medio en el cargo, fue blanco de críticas por la acumulación de basuras en diferentes puntos de Bogotá y por el deterioro de los cementerios públicos.

La crisis de basuras en Bogotá

En el Concejo de Bogotá, varios cabildantes habían solicitado su salida. El concejal Leandro Castellanos aseguró que “en la ciudad hay cerca de 700 puntos críticos de basuras que ponen en alto riesgo de una emergencia sanitaria”.

El malestar creció tras las dos negativas de la Comisión de Regulación de Agua al nuevo modelo de aseo, conocido como Áreas de Servicio Exclusivo. Según la entidad reguladora, el proyecto incumplía requisitos técnicos y legales, además de errores en el presupuesto financiero.

Cementerios en abandono

Otro de los puntos de mayor controversia fue la situación de los cementerios distritales, administrados por la UAESP. La falta de mantenimiento y el abandono denunciado por familias y veedurías hicieron parte del debate sobre la continuidad de Ordóñez en el cargo.

Reacciones en el Concejo

La salida de la funcionaria fue celebrada por algunos cabildantes que habían advertido reiteradamente sobre fallas en la entidad.

La concejal Diana Diago cuestionó el tiempo que tardó la decisión y afirmó que “Bogotá está inundada de basuras, hay una crisis en los cementerios, y lo peor es que Galán no la hubiese sacado si no fuera por la presión de la CRA”. También criticó que se hubieran invertido 1.500 millones de pesos en el fallido modelo de aseo.

Por su parte, el concejal Leandro Castellanos recordó que durante año y medio había insistido en los problemas de la UAESP y que muchos de los debates de control citados a la directora “eran evadidos”. Para él, la confirmación de la Comisión de Regulación de Agua sobre las fallas en el nuevo modelo de aseo ratifica las advertencias hechas en el Concejo.

Lo que viene para Bogotá

El Distrito deberá definir pronto quién asumirá el liderazgo de la UAESP, pues el actual contrato de aseo vence el 12 de febrero de 2026. Según advirtieron los concejales, si no se toman medidas urgentes, la ciudad podría enfrentar un escenario crítico en la prestación del servicio de recolección de basuras.