Experto portugués de termalismo recorrió municipios boyacenses como preparación de Termatalia 2025

El departamento de Boyacá sigue preparándose para el evento mundial de termalismo. Foto | Secretaría de Turismo de Boyacá

Paipa

A un mes de que el departamento de Boyacá sea sede de Termatalia 2025, el secretario de Turismo, Richard Pulido, explicó en Caracol Radio los avances en la preparación de la feria mundial de turismo de salud y bienestar que tendrá lugar en Paipa del 24 al 26 de septiembre.

Para esta preparación, contaron con la asesoría del experto portugués en proyectos de termalismo, Joao Faro: «él estuvo recorriendo Zetaquira, Sáchica, Paipa y Cuítiva, para conocer directamente cómo funcionan los balnearios termales del departamento de Boyacá», señaló Pulido.

En esa visita identificaron fortalezas y necesidades de los prestadores de servicios turísticos antes de Termatalia 2025, que se concentrará en tres ejes: cuidado ambiental, productividad de las aguas termominerales e innovación de productos turísticos.

De la feria como tal, el cronograma ya está publicado en la página web, con la agenda académica y cada uno de los espacios que habrá entre el miércoles 24 y el viernes 26 de septiembre. Habrá expertos internacionales y nacionales que compartirán experiencias en salud, bienestar y termalismo.

Otro punto clave alrededor de Termatalia, es la integración con sectores como el cultural, ambiental y hotelero. «El turismo es un eje transversal que engrana con otros sectores productivos, y uno de los aliados principales es Cotelco», indicó el secretario de Turismo de Boyacá.

La feria también tendrá alcance nacional, con la participación de departamentos como Cundinamarca, Huila, Tolima, Risaralda y Caldas. Todos hacen parte del Bade Mecum, proyecto que busca caracterizar las aguas termales del país y crear rutas turísticas.