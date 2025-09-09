Sin luz sectores de Barranquilla y varios municipios del Atlántico el 9 de septiembre

A través de un comunicado, la empresa Air-e dio a conocer que se realizarán varios trabajos en Barranquilla y en los municipios de Candelaria, Soledad y Puerto Colombia, que obligará la suspensión del servicio de energía.

Trabajos en Barranquilla y Puerto Colombia:

Las obras para el cambio de postes se llevarán a cabo desde las 8:10 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el sector de la carrera 77 con la calle 80.

Para el caso del barrio Costa Azul, en Puerto Colombia, se realizarán adecuaciones menores, en la calle 14 con la carrera 6, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Trabajos en Candelaria y Soledad:

Por otra parte, en el centro de Candelaria, se adelantarán intervenciones en la red de distribución eléctrica, en la calle 13 con la carrera 15, entre la 1:00 de la tarde y las 4:15 de la tarde. Adicionalmente, en la carrera 6 con la calle 5, en el corregimiento de Bohórquez, se cambiará un poste y se adelantarán labores de poda, entre las 8:45 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Dentro de las acciones programadas por técnicos de la empresa Air-e Intervenida, se adelantarán trabajos en transformadores, en el sector de la calle 74A con la carrera 12B, en el barrio Nuevo Horizonte de Soledad, en el horario de 10:10 de la mañana a 6:00 de la tarde.