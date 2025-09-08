¿Cómo avanza operación de Aqualia en Villa Olímpica?: gerente anuncia inversión de $5.600 millones

La empresa Aqualia asumió oficialmente, desde el pasado 1 de septiembre, la operación de los servicios públicos en el sector de Villa Olímpica, en el municipio de Galapa. Así lo confirmó Claudia Bahamón, gerente de la Costa Norte de Aqualia, en conversación con Caracol Radio, donde informó sobre los avances y retos enfrentados en los primeros días de gestión.

“Aqualia inició la operación de Villa Olímpica en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo el primero de septiembre, es decir, hace tan solo ocho días. Hoy nosotros tenemos normalizados los tres servicios”, afirmó Bahamón, destacando que, aunque el proceso ha comenzado recientemente, ya se logró estabilizar la prestación de los servicios.

Se han recolectado 38 toneladas de residuos

Uno de los principales desafíos enfrentados por la compañía fue el servicio de aseo, el cual se encontraba en estado crítico.

“La comunidad decía que tenía más de 10 días sin recogida de la basura. Por lo tanto, estaba bastante molesta y se sentía en el ambiente de hostilidad frente al nuevo operador”, señaló la gerente.

Para atender esta emergencia, Aqualia activó dos compactadores que ya han recolectado aproximadamente 38 toneladas de residuos.

Bahamón también hizo un llamado a la comunidad para evitar los botaderos a cielo abierto en lotes desocupados: “Ya hoy, normalizado el servicio, esperamos que tengan un poco de paciencia, que esperen las rutas y que podamos aportar a que no se contamine la comunidad”.

En cuanto al servicio de acueducto, la gerente indicó que se han realizado intervenciones previas para garantizar una operación estable. “Antes del inicio de la operación nosotros hicimos una inversión para estabilizar la línea de aducción, que es la que viene del río Magdalena y llega hasta la planta de tratamiento”. En esta etapa, se reemplazaron dos kilómetros de tubería en una red de 18 kilómetros, los cuales eran recurrentemente problemáticos y afectaban la continuidad del servicio.

Plan de inversiones superiores a los cinco mil millones

La ejecutiva también reveló que Aqualia tiene proyectado un plan de inversiones por $5.600 millones. “Tenemos un plan de inversiones que van en la captación, que van también a ir a la línea de aducción, dependiendo de lo que nos encontremos”, explicó, dejando claro que la empresa aún está en una fase de diagnóstico de necesidades.

Entre las mejoras previstas se incluyen la optimización de la planta de tratamiento, sectorizaciones y ajustes de presión, particularmente en zonas como VIPA, donde se ha reportado baja presión en las noches. “Estamos trabajando en presiones para que la zona que se conoce como VIPA, que es donde no le llega el servicio en las noches por la baja presión, pues también se le estabilice”, añadió Bahamón.