Siga estas recomendaciones ante la llegada de la segunda temporada de lluvias en Barranquilla

Luego de varios días de intenso calor con temperaturas superiores a los 33 °C, la ciudad de Barranquilla se prepara para enfrentar la segunda temporada de lluvias del año, que llegará acompañada de fenómenos climáticos como tormentas eléctricas, vientos fuertes y posibles tornados.

En la madrugada de este lunes registró una fuerte lluvia con actividad eléctrica, marcando el inicio de una nueva fase de variabilidad climática en el Distrito. Según los servicios meteorológicos, esta temporada comenzará a mediados de septiembre y se extenderá hasta finales de noviembre, coincidiendo con el pico de la temporada de huracanes en la región.

Las autoridades locales advierten que estas condiciones podrían generar un incremento significativo en las precipitaciones, con posibles consecuencias como deslizamientos de tierra, derrumbes, desbordamiento de arroyos e inundaciones en zonas vulnerables.

Ante este panorama, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, ha emitido una serie de recomendaciones preventivas dirigidas a la ciudadanía. El jefe de esta oficina, Fernando Fiorillo, hizo un llamado a la comunidad para mantenerse informada y tomar medidas de prevención que ayuden a mitigar riesgos y proteger vidas.

Recomendaciones para la temporada de lluvias

Asegura techos, ventanas y estructuras que puedan ser desprendidas por el viento. Limpia canales, bajantes y canaletas para evitar taponamientos. Poda las ramas de árboles que estén sobre los techos. Mantén sifones con sus respectivas rejillas para evitar obstrucciones. Evita que menores de edad jueguen en la lluvia, especialmente cerca de arroyos. No arrojes residuos sólidos a las calles, ya que obstruyen el drenaje pluvial. Conoce si tu vivienda está en zona de alto riesgo y prepárate para evacuar si es necesario. Evita la acumulación de escombros y basuras en los alrededores de tu vivienda. No compres ni construyas en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos. Reporta cualquier emergencia a la línea 123.

Las autoridades insisten en la importancia de la prevención para reducir los impactos de esta temporada de lluvias, e invitan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Alerta amarilla por lluvias en el Caribe

Debido a las lluvias de las últimas horas, el IDEAM emitió una alerta amarilla por lluvias en varias zonas de la región Caribe, incluyendo el departamento del Atlántico. Así lo confirmó William Alarcón, meteorólogo de turno del IDEAM, en entrevista concedida esta mañana.

Las zonas bajo advertencia incluyen San Andrés, el suroccidente cerca del Golfo de Urabá, y la parte central y oriental de la región, que abarca los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Córdoba.