Procuraduría investiga a funcionarios de Albania por presunta omisión en Plan de Acción Municipal

La Procuraduría General de la Nación anunció el inicio de una indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Albania, La Guajira, ante posibles omisiones en la suscripción del Plan de Acción Municipal, un documento clave para la planeación del desarrollo en este municipio.

Según el comunicado del ente de control, la investigación se abre tras la queja presentada por la gerente de Epsegua S.A., quien señaló que “dicho instrumento resulta indispensable para la ejecución de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico con recursos del orden nacional o del propio departamento”.

La Procuraduría indicó que, al parecer, “la falta de la firma del Plan de Acción Municipal ha impedido formalmente avanzar en la ejecución de proyectos prioritarios, como la construcción de un sistema de abastecimiento de agua mediante pilas públicas en comunidades rurales indígenas”, iniciativa que ya estaría “incorporada en el documento de aprobación pendiente por la citada alcaldía”.

En este contexto, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales con el objetivo de “conocer las acciones adelantadas por el ente municipal para expedir este documento esencial para avanzar en la ejecución de recursos y formulación de proyectos”.

La indagación tiene carácter preliminar y busca determinar si hay mérito para abrir un proceso disciplinario formal contra los funcionarios responsables de la aparente omisión.