Santander: Se levanta la protesta en Landázuri tras acuerdo con Invías por la Transversal del Carare

Bucaramanga

Tras varias horas de diálogo y movilización ciudadana, la comunidad de Landázuri logró un acuerdo con el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Gobierno Nacional para la intervención de la Transversal del Carare, vía que conecta a municipios como Vélez, Barbosa, Cimitarra y Puerto Araujo y doce municipios más de Santander.

El acuerdo permitió levantar la protesta que mantenía bloqueada parcialmente la carretera y dio paso a la firma de compromisos que incluyen una inversión inicial de 8.600 millones de pesos en obras de mejoramiento, así como la garantía de recursos adicionales por 50.000 millones de pesos proyectados para el próximo año dentro del plan de infraestructura vial.

Durante la jornada, representantes de Invías, delegados del Gobierno Nacional y líderes comunales coincidieron en la necesidad de hacer seguimiento estricto a la ejecución de los recursos. “Lo que ha faltado no es dinero, sino transparencia en las contrataciones”, expresó Alfonso Pinto Castellanos, integrante del comité de recuperación de la vía, quien llamó a la comunidad a ejercer veeduría ciudadana.

“Hemos hecho una tarea titánica en el sentido de haber podido conseguir una audiencia en Palacio con el Director Nacional de Vías, el Ministerio del Interior con una persona delegada de los territorios y con la cúpula, digámoslo así, del Instituto Nacional de Vías donde hemos podido llegar a algunos acuerdos fundamentales en el desarrollo del mejoramiento de la transversal del Carare que es la vía única que nosotros tenemos que nos da la posibilidad de crecimiento, de desarrollo”, agregó Alfonso Pinto.

¿Qué dice Invías?

Durante la reunión, Diego Carachas, asesor de la Dirección General de Invías, enfatizó que el principal reto es la compleja condición geológica e hidráulica de la vía. Según explicó, en varios puntos críticos el agua ha socavado la estructura, lo que requerirá inversiones millonarias en canalización y estabilización.

“El trayecto entre Vélez y Landázuri necesita obras de gran calado. Solo en un sector donde ya se perdió media vía, podría ser necesario construir un puente paralelo o una doble calzada, con un costo superior a los 80.000 millones de pesos”, detalló Carachas.

El funcionario también subrayó que el presupuesto nacional es limitado frente a las necesidades viales. “Este año Invías solo contó con 3,3 billones de pesos, cuando la necesidad real superaba los 6 billones. Si se dividiera ese dinero entre los 1.105 municipios del país, a cada uno le corresponderían apenas 2.900 millones, lo que muestra la magnitud del reto”, señaló.

Diego Carachas resaltó que la prioridad es garantizar la transitabilidad en el corto plazo, mientras se asegura la financiación del plan decenal. Además, destacó que el Gobierno apuesta a que la comunidad ejerza veeduría:

“Los habitantes deben vigilar cada obra, saber quién ejecuta el contrato, cómo se invierten los recursos y denunciar cuando algo se haga mal. Esa es la mejor garantía de que esta vez los compromisos se cumplan”.

La Transversal del Carare: vía conecta a más de 17 municipios con la capital Bogotá

La Transversal del Carare es considerada un corredor estratégico para el desarrollo económico de Santander y Boyacá. Las obras anunciadas buscan mitigar los graves daños que presenta la vía por su compleja condición geológica e hidráulica.

La comunidad celebró el acuerdo y destacaron el acompañamiento de las autoridades locales y nacionales que intervinieron durante la jornada de diálogos que llevó a un feliz término.

El paso vehicular quedó habilitado en horas de la tarde, tras permanecer parcialmente cerrado por cerca de cinco horas. Empresas de transporte también reanudaron la venta de pasajes hacia diferentes destinos de la región.