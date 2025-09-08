“Una botella, mil historias”: Mujeres de Piedecuesta emprenden con bebidas de licor artesanal

Bucaramanga

En el marco de la cuarta Feria Regional de Negocios Verdes, realizada en Bucaramanga, se conoció la historia de un emprendimiento de mujeres de Piedecuesta, Santander, en el que decidieron darle una segunda vida a los frutos que muchas veces se pierden en las cosechas.

Se trata de Agua Viva Santander un proyecto familiar que transforma la abundancia de la tierra en vinos artesanales y cremas de licor con identidad santandereana.

Gabriela Suárez, ingeniera química y encargada del control del proceso en la producción de los aperitivos, habló con Caracol Radio y contó todo lo que hay detrás de este emprendimiento. “Detrás de cada sobro hay una historia que contar”, expresó.

¿Qué es Agua Viva Santander?

De acuerdo con Gabriela Suárez, Agua Viva Santander es un emprendimiento de aperitivos artesanales, en el que comercializan una línea de vinos y también una línea en cremas, crema de tequila y crema de whisky.

Lea también: Ferias y fiestas en Bucaramanga: programación completa del 9 al 14 de septiembre

“Esto es un sueño, nosotros queríamos conformar algo en familia, esto es un emprendimiento familiar y lo que queríamos es rescatar esa cultura del agricultor para darles una segunda vida a todos estos productos que se pierden en la cosecha y pues la idea era formar juntas algo que fuera representativo, que diera a conocer toda la riqueza que tiene Santander, sobre todo de Piedecuesta, que es bastante pues abundante”, resaltó.

¿Qué productos comercializan y por qué son un emprendimiento amigable con el medio ambiente?

Desarrollan una línea en vinos en naranja, naranja valencia y naranja tangelo, también vino de mora. Además una línea de cremas, crema de whisky y la crema de tequila.

“Nuestra crema de tequila, nosotros importamos el tequila, es un tequila de agave azul reposado, hacemos la transformación, tiene notas avainilladas y es más como una mezcla de lácteos. Nuestra crema de whisky, también importamos el whisky, es un whisky de 18 años de añejamiento y es una transformación entre el café y el cacao, es un moca, entonces es bastante suave al paladar, no es muy fuerte, siempre tiene un porcentaje de alcohol como en un 17-18% y no tiene conservantes ni ningún tipo de aditivos”, precisó Gabriel Suárez.

Podría interesarle: Recreovía se suspende dos domingos por Ferias y Fiestas en Bucaramanga

En Agua Viva Santander rescatan todo lo que se desperdicia en fruta, mencionan que hay cosechas que se pierden y todos esos residuos contaminan mucho el medio ambiente.

“La idea es entregarles productos de buena calidad pero que sean en empaques amigables con el medio ambiente, que no haya demasiados desperdicios, también nuestro producto como viene en vidrio, es totalmente parte de ese cuidado que queremos brindarle al medio ambiente, entonces es eso, es nuestra representación y nuestro granito de arena para el cuidado del medio ambiente”, agregó Gabriela Suárez.

Ampliar

“Detrás de cada sorbo hay una historia que contar”: ¿Cuáles historias?

Lo que hace particular y diferente este emprendimiento es que es liderado por las mujeres de la familia, pero también han incluido a mujeres de la Casa de la Mujer de Piedecuesta. “Una botella, mil historias”, se lee en uno de los empaques de estos aperitivos.

“Tenemos nuestra historia que somos mujeres, mujeres santandereanas, piedecuestanas y nosotros lo que queremos hacer es también impulsar a otros emprendimientos de otras mujeres, por eso nos aliamos, hicimos una asociación con la Casa de la Mujer y montamos como una línea exclusiva en donde ellas mismas pintaban las botellas y lo que se reunía de esas ventas se daba al apoyo de sus propios emprendimientos. Hay mucho talento entre nosotras, entre todas las mujeres y la idea es apoyarnos entre todos”, manifestó Suárez, ingeniera química y líder del proyecto.

Ampliar

Un concepto diferente del licor

Los creadores de este emprendimiento tienen como iniciativa llevar un mensaje diferente sobre el licor, detrás de estos productos también esperan transmitir un mensaje a quienes lo consumen sobre la responsabilidad de consumir alcohol.

“Queremos cambiar todo el concepto que tiene el licor, la idea es que, la gente se reúna, comparta, disfrute momentos, que el alcohol no solamente es para embriagarse sino para tener momentos especiales con las personas que queremos y hacer algo memorable, algo importante”, expresó Gabriel Suárez.

Ampliar

Para apoyar este emprendimiento pueden hacerlo través de Instagram como @agua.vivacol y también en WhatsApp, se pueden comunicar al 317-623-1859.