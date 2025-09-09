Alcalde Fico pide a EE. UU. no retirar el apoyo a la fuerza pública si se desertifica a Colombia

Washington

El alcalde de Medellín, en su primer día en los Estados Unidos, donde permanecerá dos días, ya hizo pública la primera solicitud al presidente Donald Trump en e sa agenda de reuniones que sostendrá él con otros cuatro alcaldes de Colombia con integrantes las bancadas demócratas y republicanas.

El alcalde Federico Gutiérrez dijo que existe el riesgo de que suceda lo que no pretenden que ocurra, que es la desertización de la lucha contra las drogas de Estados Unidos a Colombia; por ello le solicita que no se retire el apoyo a la fuerza pública en Colombia en caso de que se desertifique, también porque ello afectaría muchos empleos.

“Pero sí decimos que, en caso de que se dé, que ojalá que no, sea muy importante que no se le quite el apoyo a nuestra policía, a nuestro ejército, a nuestras fuerzas militares en el combate del narcotráfico y de las estructuras criminales, que no se afecte el comercio, que no se afecten millones de empleos. Solo Antioquia en el 2024 exportó recursos por alrededor de 2.800 millones de dólares o millones de empleos”.

Recalca que los alcaldes no se entrometerán en las discusiones de la certificación que es netamente entre las cancillerías de ambos gobiernos. Recalcó que esa visita tiene como fin trabajar por las ciudades.

En cuanto a otro punto de la agenda de la visita, dijo que la intención es seguir fortaleciendo la alianza que tiene Medellín con las agencias de investigación americanas como HSI y el FBI en la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.