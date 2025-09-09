Concejo a presidencia: “el alcalde Federico no tiene que pedirle permiso al presidente”

La reciente visita de varios alcaldes a Washington, entre los que se encontraban el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y de Cali, Alejandro Eder con el objetivo de dialogar con el Gobierno estadounidense acerca de temas de seguridad y cooperación nacional fue duramente criticada por el Gobierno colombiano.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló ante los medios para manifestar la inconformidad por esta reunión, aseguró que “ellos están usurpando funciones que son del presidente, como son las relaciones exteriores, el orden público y la seguridad nacional”.

De igual manera, sugirió que hubo un “abandono al cargo” por no haber pedido los permisos necesarios para este tipo de reuniones.

Debido a esto el presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López dio respuesta ante las declaraciones de Benedetti, expresando que “el alcalde Federico no tiene que pedirle permiso al presidente de la República para hacer alguna gestión afuera del país”.

López, aseguró de igual manera que el permiso se lo otorga el Concejo de la ciudad para que esta entidad dé la autorización correspondiente. Sin embargo, aseguró que en estos momentos el Concejo no está sesionando debido a recesos por tanto se le “debe solicitar el permiso al gobernador, por lo cual Petro no tiene que darle un solo permiso a Federico Gutiérrez para salir del país”.

Argumentó también, que el alcalde pidió los permisos correspondientes a la Gobernación de Antioquia para realizar esta visita en representación a la ciudad Antioqueña.

El alcalde de Medellín, sigue el Washington en una agenda diplomática de dos días. Por medio de su cuenta de X, manifestó su preocupación por las relaciones y “una posible desertificación” junto a un mensaje contra el Gobierno Petro donde afirma que han sido “complacientes con las estructuras criminales”.