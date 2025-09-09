Plantón en Cali: Madres de pacientes de la Nueva EPS piden atención inmediata

Más de 100 afiliados con discapacidad, enfermedades huérfanas o cancel piden que no los dejen sin los servicios médicos vitales para mantener su calidad de vida

A las afueras de la sede principal de la Nueva EPS en Cali se encuentran las madres que se identifican como el grupo 05 de mayo, quienes han liderado varias protestas contra le empresa prestadora de salud ante las continuas faltas del servicio e incumplimiento de acuerdos.

Las protagonistas son las madres de niños en situación de discapacidad, enfermedades huérfanas y oncológicas, son más de 100 que reclaman su derecho a la salud, y están dispuestas a permanecer en el lugar hasta que sea necesario.

Protestas frente a la Nueva EPS en Cali Ampliar

Leidy Franco representante de las madres, le expresó a Caracol Radio que le piden a la Nueva EPS que les cumpla porque les están dejando morir sus seres queridos “nos están dejando morir nuestros pacientes por el no pago a las diferentes EPS que prestan los servicios”.

Aseguró Franco, que en este momento no los quieren atender en las diferentes IPS y es por falta de pagos.

“Fundación Valle de Lili que tiene pacientes oncológicos, enfermedades de huérfanas y trasplantados, en este momentico cerró los servicios, igual Clínica Occidente, Clínica Versalles y la Clínica Rafael Uribe Uribe está prestando atención parcial”.

Hace unos meses las mismas madres se tomaron varios días la sede de la Super Intendencia de Salud en Cali, hasta que llegó el superintendente a mediar la situación con el interventor del momento y se llegaron a varios acuerdos para levantar el plantón, los cuales no se cumplieron como debía, según explicó la representante de las madres.

“No. Nosotros tenemos un acta de 20 puntos de los cuales solamente se ha cumplido el 20%. El interventor en el momento, el Dr. Bernardo Camacho firmó un acta delante de la Superintendencia y nosotras, las representantes del grupo 5 de mayo, pero hasta la fecha no”.

Las madres manifiestan que tampoco están recibiendo los pagos algunas IPS que están encargadas de los homecare.

Afirman que ya han tocado muchas puertas y quieren que las empresas prestadoras de salud y todos los actores en este tema entiendan que son más que un código o un negocio.

“Queremos hacerle un llamado, no solamente a la Nueva EPS, sino a presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud, a la superintendencia, a la interventora de la Nueva PS, que nosotros no somos un negocio”.

Esperan lo más pronto posible la presencia en Cali de la interventora y de la Superintendencia para una atención inmediata de sus pacientes.