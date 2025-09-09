Atentado con granada a vivienda del oriente de Cali dejó dos heridos

Un atentado con un explosivo ocurrió en el oriente de Cali mientras se celebraba una fiesta de cumpleaños en una vivienda ubicada del barrio Unión de Vivienda Popular, comuna 16.

Según información preliminar, dos personas resultaron heridas tras el lanzamiento de una granada que explotó frente a la casa ubicada en inmediaciones al colegio Cristo Maestro.

El artefacto explosivo causó daños materiales en la vivienda, aunque no afectó ni a la institución educativa ni a la iglesia cercana. Las autoridades confirmaron que no hay menores de edad entre los lesionados.

“De inmediato varias unidades se trasladaron al lugar y estamos adelantando los actos investigativos y la inspección técnica para establecer las circunstancias en que se produjo este hecho”, indicó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

La administración distrital descartó que el ataque estuviera dirigido contra la fuerza pública o alguna entidad oficial. De acuerdo con versiones iniciales, el explosivo habría sido lanzado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.