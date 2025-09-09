“Las consecuencias de una descertificación se sentirían directamente en Cali”, advirtió el Alcalde

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, continuará este martes 9 de septiembre su agenda de trabajo en Washington, que incluye reuniones con empresarios y otros líderes políticos.

En medio de los cuestionamientos del viaje del Alcalde de Cali, junto a otros mandatarios de las grandes ciudades de Colombia a Washington, para realizar posibles funciones diplomáticas, Alejandro Eder, aseguro desde el país del norte que se necesitan relaciones sólidas con Estados Unidos para enfrentar exitosamente la amenaza de los violentos, generar empleo y dinamizar la economía.

El mandatario reitero que el deterioro de las relaciones bilaterales no es un camino para Colombia

“Hoy tuvimos un primer día exitoso en Washington en el propósito de fortalecer los lazos de cooperación internacional con este país, una condición que es fundamental para seguir recuperando a Cali”, sostuvo el mandatario.

Si bien la certificación o descertificación de nuestro país depende del gobierno nacional, las consecuencias de una descertificación las sentiríamos directamente en Cali.

Solo con el tema de seguridad, en los últimos cuatro meses hemos sufrido cuatro ataques terroristas que han dejado ocho muertos y 150 caleños heridos. Para nosotros poder enfrentar esa amenaza que tiene la ciudad y poder defender a nuestra ciudadanía, se deben fortalecer y profundizar las relaciones con Estados Unidos.

De igual manera, para generar empleo, Cali es una ciudad industrial y es una ciudad industrial exportadora.

El 30% de las exportaciones vienen a este mercado. Hoy necesitamos que lleguen más empresas americanas a invertir en Cali, ya hay más de 50 y sobre todo que se siga fomentando ese comercio. Si se llegan a deteriorar las relaciones bilaterales, se puede ver afectado el comercio y por ende habrá menos empleo y más problemas para nuestra ciudadanía.

