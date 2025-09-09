Con drones se evidencia la innovación tecnológica en el sector agrícola del Valle

En Pradera, Valle del Cauca, se levantan drones que apoyan a la agricultura y colaboran con el uso sostenible del agua. En iHub La Tupia, un centro de investigación agrícola donde la tecnología y la ciencia se convierten en aliadas del campo.

Allí, equipos de investigación prueban nuevas moléculas en fases tempranas, desarrollan soluciones para proteger los cultivos y exploran cómo producir más alimentos con menos recursos. El foco está en la agricultura regenerativa, un modelo que busca reducir el impacto ambiental mientras se mantiene la productividad.

Uno de los avances más llamativos es la incorporación de drones como el XAG P30 en el trabajo agrícola. Estos equipos realizan vuelos automatizados desde una app, lo que garantiza precisión en cada aplicación de producto. Además de reducir el consumo de agua pasando de 400 litros por hectárea con un tractor u operador a tan solo 15 o 20 litros, protegen al operario al evitar el contacto directo con químicos. Su capacidad para medir variables como viento y temperatura permite decidir el momento exacto para intervenir el cultivo, optimizando recursos y cuidando el medio ambiente.

“Con estas herramientas, logramos ser más eficientes y sostenibles”, explica Paola Andrea Rodríguez, líder del centro de innovación. El propósito no es solo proteger la productividad de los cultivos, sino también contribuir a la conservación de los suelos y de los recursos hídricos, un tema importante en tiempos de cambio climático.