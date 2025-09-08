Basuras y habitantes de calle: la crítica situación que viven los residentes de Cabecera del Llano

Bucaramanga

En Cabecera del Llano, residentes denuncian la falta de control de las basuras, ya que diariamente amanecen las calles llenas de bolsas y residuos. De acuerdo con testimonios, la disposición inadecuada de residuos en distintos horarios ha generado la llegada de recicladores informales y personas en condición de calle, quienes permanecen en el espacio público, situación que ha traído más inseguridad en el sector, lo que preocupa a los residentes. Además, denuncian los malos olores que deben soportar.

César Niño Sanabria, líder del frente de seguridad de Cabecera, detalla los puntos críticos del sector: “Los sectores donde hay más inseguridad por habitante de calle es toda la carrera 33 desde la calle 48 hasta la calle 46, la carrera 34 y carrera 35 entre calles 49 y 48, la calle 48 desde la carrera 32 a la carrera 36, la calle 52 desde la carrera 33 hasta la carrera 36, el sector del Parque Las Palmas y en el Parque San Pío”.

La ciudadanía reclama una mayor regulación de las basuras, activación de rutas de recolección y presencia de la Administración Municipal para atender el problema. También piden coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Social y la autoridad ambiental para enfrentar la situación de los habitantes de calle, ya que comerciantes de bares, discotecas, restaurantes y hoteles también manifestaron inconformidad por la falta de control en el sector y mencionan que han disminuido sus ventas.