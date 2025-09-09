Protesta en peaje de Caño Alegre reabre debate por el deterioro de la autopista Medellín–Bogotá

Puerto Triunfo, Antioquia

Una nueva jornada de inconformidad se vivió en la autopista Medellín–Bogotá, específicamente en los peajes de Caño Alegre y Puerto Triunfo, donde ciudadanos decidieron levantar las talanqueras como acto de protesta ante el abandono en que se encuentra el corredor vial.

La movilización fue liderada por el grupo de transportadores “Los Magníficos de la Ruta 60”, que denuncian que desde hace semanas no hay presencia de grúas ni ambulancias en el tramo, lo que deja a los viajeros expuestos en caso de emergencias. La acción fue apoyada por otros usuarios, cansados de pagar un peaje sin ver resultados en infraestructura ni atención en la vía.

Las imágenes de las talanqueras levantadas se difundieron rápidamente en redes sociales, mientras los manifestantes exigían el cumplimiento de los compromisos pactados por el Gobierno nacional. “Aquí no hay condiciones para circular con seguridad y nos siguen cobrando”, expresaron voceros del movimiento.

El deterioro de la vía: cifras alarmantes y demandas históricas

La molestia de los ciudadanos no es nueva. Un reportaje reciente de Caracol Radio reveló que el 86,8 % del tramo El Santuario–Caño Alegre (115 de 135 kilómetros) está en mal o regular estado, con presencia de hundimientos, baches, falta de señalización y drenajes inoperantes.

Esta vía es una de las más importantes del país para la conexión entre Antioquia y el centro de Colombia, y ha sido escenario de constantes accidentes y bloqueos. En agosto de 2024, comunidades de San Luis y San Francisco bloquearon la autopista como medida de presión para exigir su rehabilitación.

Los transportadores de carga, así como conductores particulares y de servicio público, han denunciado que pagan hasta $20.000 en peajes sin contar con condiciones mínimas de seguridad vial. La ausencia de una respuesta efectiva ha incrementado el malestar en el oriente antioqueño.

La respuesta de Invías: contrato en puerta y rechazo a las vías de hecho

Tras los hechos ocurridos esta semana, el Instituto Nacional de Vías (Invías) emitió un comunicado en el que rechazó las vías de hecho y confirmó que ya firmó un contrato por $25.147 millones para intervenir los tramos Santuario–Caño Alegre, Hoyo Rico–Caucasia y La Pintada–Medellín.

Según la entidad, el contrato incluye gestión, operación y mantenimiento integral, y está próximo a comenzar su ejecución. No obstante, no se entregó una fecha específica de inicio ni los puntos críticos que serán intervenidos primero.

Invías también recordó a los usuarios que una vez las talanqueras son levantadas, no están obligados a realizar ningún pago, pero pidió no apoyar este tipo de protestas. Finalmente, reiteró su disposición al diálogo con la comunidad y aseguró que se mantiene el compromiso institucional para garantizar la transitabilidad de los corredores estratégicos del país.