Fue condenado un hombre a más de 45 años de cárcel por feminicidio en El Bagre

El Bagre, Antioquia

Un juez de conocimiento condenó a 45 años y 10 meses de prisión a Nando Francisco Ramos Payares, hallado responsable del feminicidio de su expareja sentimental de 19 años en zona rural de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño.

El crimen ocurrió en la madrugada del 19 de febrero de 2023 en una vivienda de la vereda Medios de Maniceri, cuando el procesado disparó contra la joven delante de su madre y de su padrastro. La víctima, murió tres semanas después en un hospital de Montería (Córdoba) debido a la gravedad de las heridas.

La investigación evidenció que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia física, verbal y psicológica. En diciembre de 2022, el hoy sentenciado golpeó a la víctima que se encontraba en estado de embarazo en medio de una discusión, y un mes después, en enero de 2023, mató a la mascota de la joven con un arma de fuego para intimidarla, advirtiendo que podría hacerle lo mismo a ella.

Nando Francisco Ramos fue declarado culpable de los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego.