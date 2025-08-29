Mujer fue atacada 27 veces con arma blanca por su pareja en Medellín: permanece en estado crítico

Medellín

Una mujer resultó gravemente herida luego de ser atacada en 27 ocasiones con arma blanca, por su pareja sentimental, en hechos ocurridos en el barrio Santo Domingo, nororiente de Medellín.

La víctima fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario, donde permanece bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas, mientras que su agresor huyó del lugar luego del intento de feminicidio.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, informó que de inmediato se activó la ruta de atención integral con el acompañamiento de la Policía, la Fiscalía, la Patrulla Púrpura y la Secretaría de las Mujeres.

“Ya la patrulla púrpura, la fiscalía y en articulación con la Secretaría de Mujeres hemos desplegado absolutamente toda la ruta de atención para acompañarla a ella desde todo lo que se requiera, desde el componente de salud, el acompañamiento psicosocial y el acompañamiento jurídico”, señaló el secretario de Seguridad.

La administración distrital informó que la violencia intrafamiliar y de género es uno de los seis delitos priorizados en Medellín, por lo que trabajan de manera articulada con la Fiscalía y la Policía para prevenir y sancionar estos hechos que atentan contra la vida de las mujeres.

Las autoridades adelantan la búsqueda del presunto agresor y reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier situación de violencia basada en género, con el fin de activar de manera temprana los mecanismos de protección y evitar que hechos como este se repitan.