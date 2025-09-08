Corpoboyacá y la Universidad de Boyacá modelarán la calidad del agua del río Chicamocha

Tunja

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) y la Universidad de Boyacá (Uniboyacá) firmaron un convenio que permitirá desarrollar un modelo matemático para simular la calidad del agua en la cuenca alta y media del río Chicamocha.

¿Qué se hará en el desarrollo de este convenio?

La subdirectora de Ecosistemas de Corpoboyacá, Lina Monroy, explicó en Caracol Radio que tiene como finalidad formular el Plan de Ordenamiento de Recursos Hídricos y garantizar la disponibilidad del agua, a largo plazo. «Este convenio tiene un horizonte de diez años y una inversión inicial de mil millones de pesos, de los cuales el 70 % los aporta Corpoboyacá y el 30 % la universidad».

La ejecución tiene varias fases. Se desarrollará la modelación de la cuenca y se levantará un diagnóstico participativo con las comunidades de los municipios que hacen parte del área de influencia de la cuenca del río Chicamocha. «De acuerdo con las modelaciones que se realizan, se definen los usos potenciales para cada tramo del río, lo que promueve la calidad del recurso hídrico en su cuenca alta y media», precisó Monroy.

El proyecto usará el software internacional QUAL2Kw, que permitirá simular diferentes escenarios, como el impacto de descargas contaminantes o los efectos de sequías y lluvias intensas. También se desarrollará una herramienta tecnológica que permitirá tener información en tiempo real, disponible para la investigación y también para que cualquier persona pueda consultarla.

La subdirectora de Ecosistemas también agregó que bajo este convenio se definirán objetivos de calidad, controlar vertimientos, establecer normas de preservación, restringir actividades que pongan en riesgo la fuente y fortalecer el monitoreo del agua.

El producto central de este convenio, será un modelo matemático de simulación de calidad del agua, que permitirá proyectar los efectos de la contaminación, la sequía o el exceso de lluvias sobre el río.

El Chicamocha es una de las principales fuentes hídricas del departamento de Boyacá y también abastece a otros territorios del país. Con este proyecto, se busca que el conocimiento científico se convierta en una herramienta práctica de gestión para asegurar su conservación y el acceso al agua en los próximos años.