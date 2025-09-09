Gobernaciones de Meta y Cundinamarca se reúnen para establecer medidas en la vía al Llano

Colombia

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, aseguró que hoy en la tarde se reunirá con su homólogo del departamento de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, para evaluar más medidas que se puedan implementar en la vía al Llano que continúa cerrada.

“A ver si logramos de aquí al martes por lo menos habilitar un paso. Esa es una vía donde emergen muchísimos hidrocarburos, comida, pasajeros por la importancia que tiene la conectividad”, señaló la mandataria local.

Este martes 9 de septiembre, se cumplen 3 días de cierre de esta importante vía que conecta Bogotá con la región de la Orinoquía.

Desde que se presentaron derrumbes en el kilómetro 18, las autoridades y funcionarios de la concesión Coviandina trabajan las 24 horas en labores de remisión de lodo.

“Llevamos hasta el momento removidos 8.500 metros cúbicos de lodo. Contamos en total con 23 volquetas, 3 retroexcavadoras, 1 cargador y 2 mini cargadores en el lugar”, indicó Fernando Castillo, director de la operación Vial de la concesión.

Añadió que una vez se retiren los vehículos de carga pesada, se realizara un cierre definitivo de ese tramo para adelantar mejoramientos en la vía.

Afectaciones económicas y sociales

Los gremios ya reportan millonarias pérdidas económicas por el cierre de la carretera.

De acuerdo con la gobernadora, el sector del turismo es uno de los más afectados por la reducción de las reservas hoteleras en un 20%.

“A nivel social, 2.000 pasajeros dejan de movilizarse; personas que se desplazan por estudio, trabajo, para atender compromisos familiares, médicos, o simplemente personales se ven forzados a suspender o cancelar sus viajes”, precisó Cortés.

Además, las autoridades de socorro tuvieron que evacuar a tres familias debido al alto riesgo de derrumbes y se mantiene el monitoreo de 10 viviendas más por posibles afectaciones.

La industria alimentaria también ha sufrido estragos. Debido a esta situación, Corabastos, la plaza de mercado más grande de Bogotá, reportó una reducción en la llegada de vehículos que transportan productos como plátano y yuca, entre otros, provenientes del Meta.