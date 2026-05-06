Tras persecución, Policía capturó a delincuentes que asaltaron un supermercado en Bogotá
En medio de la persecución, se presentó un intercambio de disparos que dejó a uno de los uniformados heridos.
En cámaras de seguridad quedó grabado el momento en el que dos delincuentes con cascos entraron a un establecimiento comercial de forma violenta e intimidaron a un empleado con arma de fuego.
Los hechos se presentaron en el barrio Samper Mendoza en la localidad de Los Mártires en la ciudad de Bogotá.
Los delincuentes, al notar la presencia de las autoridades, emprendieron la huida y, en ese momento, inició la persecución para capturarlos.
En medio de este procedimiento, se presentó un intercambio de disparos donde uno de los uniformados resultó lesionado.
Finalmente, los policías capturaron a los dos hombres –de 28 y 29 años–, incautaron un arma de traumática modificada calibre 9 milímetros e inmovilizaron la motocicleta en la que se transportaban, la cual fue incinerada por la comunidad.
Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
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Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....