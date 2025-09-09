El Milagro ‘Egan Bernal’: Este fue el infierno que pasó antes de volver a ganar en una gran vuelta

Luego de 4 años, 3 meses y 3 días, Egan Bernal volvió a conocer lo que es una victoria en una grande del ciclismo, luego del grave accidente que sufrió en el 2022. Pues se coronó vencedor de la etapa 16 de la Vuelta España 2025, en la cual se recorrió 167.9 kilómetros entre la ciudad de Poio y Mos.

Esta jornada tuvo que finalizar ocho kilómetros antes debido a que en la línea de meta había bloqueos de manifestantes, lo que impedía que los corredores llegaran a Mos.

Pese a esto, el corredor del Ineos tuvo una destacada actuación, ya que se mantuvo la mayor parte de la carrera en el grupo de los 17 escapados. En el tramo final lucho contra Mikel Landa por el liderato de la etapa, quien cruzó con el mismo tiempo que Bernal 03 h 35′ 10″.

Huge congratulations to @Eganbernal who claims victory on stage 16 at #LaVuelta25



A brilliant ride today in the breakaway 👊👊👊 pic.twitter.com/zXIvnJSZQ8 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 9, 2025

El mayor reto de Egan Bernal

La última vez que el zipaquereño logró ganar una etapa antes de su accidente, fue el 24 de mayo del 2021 en el Giro de Italia, donde coincidencialmente el recorrido también fue recortado debido a las condiciones climáticas.

El 24 de enero de 2022 será una fecha que jamás será olvidada por el ciclista de 28 años, ya que ese día todo cambio para él. Mientras entrenaba en la carretera que conecta Bogotá con Tunja, se estrelló contra un bus a más de 40 km/h, causándole fracturas múltiples y riesgo de parálisis.

Las probabilidades de volver a competir en el ciclismo de alto nivel, e incluso de siquiera poder caminar, eran mínimas. Sin embargo, logró superar estos retos y volvió a subirse a una bicicleta estacionaria luego de un año de trabajo arduo.

A principios del 2025, Egan Bernal dio señales de que su estado físico iba mejorando, pues se coronó campeón nacional de Colombia tanto en ruta como en contrarreloj.

Durante tres años, Egan Bernal convivió con dolores físicos constantes y recaídas en su rendimiento, pero jamás se rindió. Toda esa resiliencia fue recompensada con su primer triunfo de la 80° edición de la Vuelta España.