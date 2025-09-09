Egan Bernal: ¿Cuándo fue la última vez que ganó etapa en una grande del ciclismo?

Arrancó la tercera y última semana de la Vuelta España. Este martes los corredores retomaron la jornada luego de su día de descanso. El colombiano Egan Bernal logró quedarse con el triunfo de la etapa 16 de la Ronda Ibérica, que contó con un recorrido de 167.9 kilómetros entre la ciudad de Poio y Mos.

El oriundo de Zipaquirá de 28 años se destacó en esta etapa, ya que desde el kilómetro 50 hizo parte de la fuga de los 17 corredores, la cual se mantuvo la mayor parte de la carrera.

Vale mencionar que la meta fue recortada ocho kilómetros antes de lo previsto debido a una protesta que bloqueaba el tramo final. Durante los últimos metros, Egan logró imponerse sobre Mikel Landa y se quedó con la victoria, cruzando con un tiempo de 03h 35′ 10″.

¿Cuándo fue la última vez que Egan Bernal ganó una etapa?

Una gran coincidencia, la última vez que Egan Bernal se había quedado con el triunfo en una etapa (en cualquier competencia de ciclismo), también se recortó el recorrido.

El 24 de mayo de 2021, Egan Bernal ganó en el Giro de Italia, ese día se impuso en una jornada que debido al clima, la carrera tuvo que sufrir cambios en su recorrido. El podio lo terminó de completar Romain Bardet y Damino Caruso.

Esta es para todos ustedes 🤘🏽

This one is for all of you 🤟🏽

Questa è per tutti voi 🤌🏽 pic.twitter.com/LbW6eV2DN5 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 24, 2021

Nuevamente, fue una jornada cortada, pero la diferencia es que en este Bernal desde el inicio mostró que iba por el podio del día, ya que se mantuvo en el grupo de los fugados y en la meta improvisada venció a Mikel Landa.

Con este triunfo el corredor del Ineos llegó a su tercera victoria de etapa en una grande, las dos anteriores fueron en el Giro 2021 que terminó ganando (9 y 16). Además, es el primer latinoamericano en cruzar primero la línea de meta en la 80° edición de la Vuelta España.

Cabe recordar que el Egan Bernal ganó luego de 212 días y 49 carreras de espera. Asimismo, se trata del triunfo número 24 para Colombia en una Vuelta a España.