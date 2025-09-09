Esta fue la última victoria de un colombiano en grandes vueltas: pasó en una Vuelta a España

Tras más de cuatro años, Egan Bernal volvió a ganar en Europa con su victoria en la etapa 16 de la Vuelta a España. El corredor del Ineos Grenadiers se mantuvo en la fuga de la jornada, la cual se recortó ocho kilómetros con respecto al recorrido original, hasta vencer a Mikel Landa en la recta final.

De esta manera, el colombiano se adjudicó su triunfo número 22 a nivel profesional y el tercero en 2025 luego de consagrarse en los Campeonatos Nacionales de Ruta, tanto en la prueba de fondo como en la contrarreloj. Además, logró la segunda victoria de su equipo en esta edición de la ronda ibérica, el primero fue de Ben Turner en la etapa 4.

Por otra parte, pasaron algo más de dos años para que un colombiano volviera a ganar una etapa en grandes vueltas. La última ocasión también se presentó en una Vuelta a España, donde Juan Sebastián Molano se impuso tras un numeroso sprint en la ciudad de Zaragoza.

¿Cómo fue el triunfo de Juan Sebastián Molano?

La etapa 12 de la Vuelta a España se disputó un 7 de septiembre con un recorrido de 150 kilómetros entre Ólvega y Zaragoza. El inicio tuvo un paso de montaña antes de llegar al final en sprint en territorio aragonés.

Ya en la recta final, el Alpecin contó con un bloque más numeroso que incluso encabezaba el pelotón a fin de soltar a Kaden Groves, quien se quedó con la clasificación por puntos al finalizar la competencia. Sin embargo, el UAE Emirates, equipo en el que todavía corre Molano, logró posicionarse mejor en los últimos metros para buscar el triunfo de etapa.

Allí fue cuando el colombiano contó con el respaldo del portugués Rui Oliveira, quien lo soltó en la última recta para que se quedara con la victoria pese a que Kaden Groves saltó para tratar de sorprenderlo.

https://www.youtube.com/watch?v=331BIb2Uri8

Después de esa victoria, un colombiano no había vuelto a ganar una etapa en grandes vueltas hasta que Egan Bernal se impuso en la etapa 16 de la Vuelta a España. En medio de ese tiempo, Daniel Felipe Martínez terminó segundo al cierre del Giro de Italia en 2024, donde solamente fue superado por el esloveno Tadej Pogacar, quien fue el campeón.