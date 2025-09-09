En un centro asistencial permanece bebé de ocho meses que resultó herida a bala en Barranquilla

Alcaldía de Cali ofreció una recompensa de 30 millones de pesos por información que conduzca a los responsables del hecho. Foto: Getty Images.

Policía busca al responsable de un atentado a bala en donde resultó herida una bebé de ocho meses en Las Malvinas. Dos personas también resultaron heridas

Lo que se conoce del responsable es que llegó en una bicicleta hasta la terraza de una vivienda ubicada en la calle 88 con carrera 7C, en la tarde del domingo y disparó contra las personas que estaban presentes, entre ellos, una bebé de ocho meses quien hoy permanece en un centro asistencial.

Las otras personas heridas fueron identificadas como Yuleimis Valle Salas, de 40 años y Bladimir Antonio Rodríguez, también de 40 años. Según se conoció, todos permanecen bajo condición estable, habla una de las personas testigos del hecho.

Mientras tanto, la Policía adelanta la investigación de este hecho y busca al responsable de este ataque a bala.

Ciudadanía pide mayor presencial policial

Inseguros se sienten los residentes en Las Malvinas ante nuevos hechos de inseguridad, donde una menor resultó herida con un impacto de bala.

Luis Sevillano, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, expresó su preocupación por el aumento de la violencia e inseguridad en este barrio del suroccidente e indicó que la ola de inseguridad se está desbordando.

Sevillano también cuestionó la poca presencia de los CAI móviles en el barrio, asegurando que solo se ven por una hora al día y luego pasan varios días sin que los vean en el sector. Por eso, hizo un llamado a la Alcaldía.