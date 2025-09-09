🔴EN VIVO| Etapa 16 de la Vuelta España: siga acá el recorrido de Buitrago, Bernal, Tejada y más

<b>Los corredores retoman la Vuelta España 2025 luego de su jornada de descanso.</b> Esta vez afrontarán la etapa 16 de media montaña, que cuenta con un recorrido de 167.9 kilómetros entre la ciudad de Poio y Mos. Esta jornada tendrá un desnivel positivo de 3.472 metros,<b> además de tener cuatro puertos puntuables en la segunda parte del recorrido. </b>Una carrera de subidas y bajadas que pondrá a prueba la resistencia de los escaladores en el Alto de San Antoñino (3ª categoría), el Alto de Groba, (1ª categoría), el Alto de Prado (2ª categoría) <b>que repartirá segundos de bonificación en su cima, y la subida final al Castro de Herville.</b><b>A continuación el recorrido de la etapa 16</b>Cabe recordar que <b>Mads Peterson de Lidl-Treck obtuvo su segundo triunfo en la 80° edición de la Vuelta España</b>, al cruzar la línea de meta con un tiempo de<b> </b>4H02′13″ en la etapa 15. En esta jornada, los colombianos <b>Santiago Buitrago y Egan Bernal se destacaron haciendo partícipe de la fuga.</b>