¿La tercera será la vencida? Este 9 de septiembre la fiscalía le imputará cargos al alcalde de Tunja

La Fiscalía General de la Nación le imputará hoy cargos al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov. Foto | Alcaldía Mayor de Tunja

Tunja

Expectativa en Tunja por la imputación de cargos, el tercer intento que hará esta martes 9 de septiembre a las 3 de la tarde la fiscalía, contra el alcalde, Mikhail Krasnov.

Recordemos que el alcalde de Tunja, es investigado por un contrato que le dio al abogado Juan Sebastián Ramírez García unos días después de que retirará la demanda de nulidad electoral que había presentado ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, hechos que ocurrieron entre enero y febrero de 2024.

El alcalde en la diligencia del 6 de agosto pidió que se aplazara la audiencia pues no tenía abogado de confianza, solicitud que le fue concedida por la juez del caso y aunque también requirió de un traductor ruso, no le fue concedido.

La juez del caso recordó que la diligencia ya se había aplazado el 28 de julio, por solicitud de la defensa del procesado, Mikhail Krasnov.

“Para poner en contexto a la audiencia, este juzgado ha revisado el expediente electrónico que se tiene en audiencia celebrada el 28 de julio del año 2025. Se intentó realizar esta misma audiencia donde el indiciado designó como defensor de confianza al doctor Gonzalo Ramos Rojas. Posteriormente a esta designación y el aplazamiento que se hizo se fijó la nueva fecha del día de hoy 6 de agosto del año 2025”.

La audiencia está programada para las 3 de esta tarde, mientras se espera que el Consejo de Estado falle la segunda instancia de la demanda de nulidad electoral y la procuraduría falle de fondo la destitución e inhabilidad por 14 años por inscribirse y posesionarse en el cargo de elección popular estando inhabilitado.