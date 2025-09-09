¿Cuáles serían las causas del derrumbe en una mina de oro en Ataco, Tolima?

Tolima

Luego de la emergencia que se presentó en zona rural del municipio de Ataco donde un derrumbe en una mina de oro sepultó varias personas surgieron varias preguntas sobre la legalidad en la operación y explotación de este título minero.

De acuerdo con el alcalde de la población Héctor Fabio Muñoz, esta mina opera bajo los parámetros de legalidad establecidos por la Agencia Nacional de Minería y bajo la supervisión de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA.

El mandatario explicó que esta mina destinada a la extracción de oro es operada por la empresa Rueda Inversiones y cumple con la legislación que rige la actividad sin embargo en algunos momentos de la operación algunos mineros ancestrales ingresan a una de las áreas de explotación para realizar actividades de barequeo o minería artesanal.

Justamente en el momento que estas personas realizaban la actividad manual se presentó la emergencia dejando un saldo desalentador de una mujer muerta y seis más heridas, cuatro de ellas ya fueron dadas de alta y dos más trasladadas al hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué.

“Aquí en Ataco un alto porcentaje de la población depende de la actividad de la minería para ganar su sustento diario y deciden ejercer la minería de subsistencia y acuden a estos lugares de explotación a gran escala con el deseo de obtener un poco de mineral que les permita tener un ingreso”, dijo Muñoz.

Igualmente se conoció que el Ministerio del Trabajo y las autoridades ambientales iniciaron las respectivas investigaciones para esclarecer lo ocurrido en medio de este hecho que afectó la vida de una persona.

Reviva la entrevista con el alcalde de Ataco, Tolima, Héctor Fabio Muñoz.