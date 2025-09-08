Activan alerta hospitalaria tras emergencia por derrumbe en mina de oro en el Tolima

Lugar de la emergencia por un derrumbe en una mina de oro en el Tolima

Tolima

La Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Salud Departamental y del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUET), informa a la opinión pública que fue notificada una emergencia ocurrida en el municipio de Ataco, en una zona minera, que hasta el momento deja un saldo de seis personas heridas y una persona fallecida.

Del total de lesionados, se reportan tres casos con fracturas, dos con heridas menores y un paciente fallecido.

Ante esta situación, de manera inmediata, se declaró la alerta naranja en la red hospitalaria, garantizando la atención en salud mediante el apoyo de los hospitales de Chaparral, Purificación, El Espinal y el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué.

En caso de ser necesario, también se contará con la red privada de servicios de salud.

El CRUET activó la red de ambulancias, unidades de cuidados intensivos y servicios de urgencias del sur del departamento, coordinando el traslado de pacientes que requieren atención de segundo nivel hacia el Hospital San Rafael de El Espinal.

La secretaria de salud departamental, Ingrid Katherine Rengifo informó que tras conocerse la emergencia se activaron los protocolos de respuesta activando de manera inmediata la alerta naranja hospitalaria que en este caso particular recibe el respaldo de centros asistenciales de la región que tienen el segundo nivel de atención e incluso el principal centro hospitalario del departamento como lo es el Federico Lleras.

Inicialmente se informó que dos de los heridos ya fueron trasladados al hospital San Rafael del municipio del Espinal.

Así mismo, un equipo de la Secretaría de Salud Departamental se desplaza al territorio para brindar acompañamiento y garantizar la articulación de las acciones de respuesta.