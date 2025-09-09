¿Cuál será el puente más largo de Cundinamarca? Está en construcción y tendrá 320 metros

El ‘Viaducto Los Chorros’, actualmente en construcción en el kilómetro 62 de la vía que conecta a Albán, Guayabal de Síquima, San Juan de Río Seco y Cambao, se perfila como un referente de la ingeniería colombiana.

Esta construcción tendrá una extensión de 320 metros, será el puente más largo de Cundinamarca y se consolidará como un proyecto emblemático para la movilidad del occidente del departamento.

Adicionalmente, hay que resaltar que el proyecto estará financiado con recursos propios de la administración departamental. Este viaducto constituye un desafío técnico de gran envergadura porque emplea el sistema de voladizo sucesivo, una técnica de construcción que permite avanzar desde las pilas hacia el centro sin necesidad de apoyos intermedios.

Esta metodología hará posible alcanzar una luz máxima de 165 metros, lo que resalta su complejidad estructural. Para su edificación se requieren más de 12.000 metros cúbicos de concreto y alrededor de 140 toneladas de acero de preesfuerzo.

¿Cómo aporta al desarrollo económico y urbano de la región?

Esta construcción representa una inversión cercana a los 91.000 millones de pesos que trasciende lo puramente vial. Su impacto se refleja en la movilidad regional y en el fortalecimiento de la economía local, gracias a la generación de empleos directos e indirectos durante las distintas fases de la obra.

Municipios como Guayabal de Síquima han experimentado una dinamización en el comercio y un impulso en sectores vinculados al transporte, los servicios y el turismo, lo que consolida al proyecto como motor de desarrollo territorial.

El viaducto se concibe como parte de un corredor estratégico que moderniza la infraestructura vial del Magdalena Centro. Además, incluye obras hidráulicas complementarias como canales, alcantarillas y box culverts, diseñadas para garantizar la sostenibilidad y la durabilidad de toda la intervención.

De esta forma, la obra se proyecta como un esfuerzo integral que combina innovación técnica, beneficio social y visión de largo plazo, más allá de ser únicamente un puente.

¿Qué impacto tendrá en la movilidad y la conectividad interregional?

Según la Gobernación de Cundinamarca, esta obra se proyecta como una infraestructura estratégica que transformará la movilidad regional.

Asimismo, su puesta en funcionamiento permitirá reducir de manera significativa los tiempos de desplazamiento, al establecer una conexión más rápida y segura entre Cundinamarca, Tolima y Caldas.

Del mismo modo, esta integración territorial optimiza el transporte de carga y pasajeros, pero también disminuye los costos logísticos, fortaleciendo con ello el comercio interdepartamental y la competitividad de las economías locales.

Por otra parte, el viaducto se convierte en un eslabón esencial que une a la provincia del Magdalena Centro con el Eje Cafetero, ampliando las oportunidades de intercambio y dinamizando sectores como el turismo y los servicios.

Por último, la magnitud de la obra, además de su innovación técnica, la posiciona como un referente de ingeniería avanzada en el país. En conjunto, el proyecto representa un motor de desarrollo integral que articula infraestructura moderna, crecimiento económico y mejoras en la calidad de vida para miles de habitantes de este territorio.