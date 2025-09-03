Inician arreglos en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander

Cúcuta

Un nuevo proceso de “maquillaje” se viene adelantando en una de las infraestructuras binacionales que comunican a Colombia con el estado Táchira, el puente internacional Francisco de Paula Santander.

Las obras comprometen el arreglo de los andenes y mantenimiento de la capa asfáltica sobre este corredor binacional.

El mantenimiento de este importante puente que comunica a Cúcuta con el Estado Táchira, sobre el municipio Pedro María Ureña se desarrollará durante varios días.

Los trabajos han sido de buen recibo en la línea divisoria, teniendo en cuenta el movimiento peatonal y vehicular que tiene este paso fronterizo entre Venezuela y Colombia.

Se prevé que los arreglos tarden tres días según la información preliminar que se ha entregado sobre los trabajos que se adelantan del lado colombiano.