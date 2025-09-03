Cúcuta

Inician arreglos en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander

Las obras de mantenimiento se realizan del lado colombiano

Puente Internacional Francisco de Paula Santander. / Foto: Caracol Radio.

Puente Internacional Francisco de Paula Santander. / Foto: Caracol Radio.

Cúcuta

Un nuevo proceso de “maquillaje” se viene adelantando en una de las infraestructuras binacionales que comunican a Colombia con el estado Táchira, el puente internacional Francisco de Paula Santander.

Las obras comprometen el arreglo de los andenes y mantenimiento de la capa asfáltica sobre este corredor binacional.

El mantenimiento de este importante puente que comunica a Cúcuta con el Estado Táchira, sobre el municipio Pedro María Ureña se desarrollará durante varios días.

Los trabajos han sido de buen recibo en la línea divisoria, teniendo en cuenta el movimiento peatonal y vehicular que tiene este paso fronterizo entre Venezuela y Colombia.

Se prevé que los arreglos tarden tres días según la información preliminar que se ha entregado sobre los trabajos que se adelantan del lado colombiano.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad