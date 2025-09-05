Gobernador de Boyacá anunció inicio de obras para mantenimiento de puentes en el departamento

Dentro de un contrato por más de 13.000 millones de pesos que busca proteger y mantener varias estructuras

Duitama

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, junto a la alcaldesa de Duitama, Rocío Bernal, dio inicio a las obras de reparación del puente La Balsa, en el marco de un contrato por más de 13.000 millones de pesos destinados al mantenimiento y mitigación de riesgos en varias estructuras del departamento.

“Este es un puente que, si no intervenimos de manera inmediata, podría colapsar. Construir uno nuevo costaría cerca de 1.000 millones de pesos y aquí vamos a invertir 250 millones. Hoy inician las obras y nuestra meta es que en diciembre esté en óptimas condiciones”, afirmó el mandatario.

Amaya explicó que las intervenciones incluyen la construcción de muros de contención y obras de protección para garantizar la durabilidad del puente. Agradeció la articulación con la Alcaldía de Duitama y a la Asamblea Departamental por la aprobación de los recursos, señalando que estos trabajos permitirán evitar el colapso de infraestructuras afectadas por la ola invernal.

En la misma jornada, el gobernador lanzó en Duitama el Plan Mi Ciudad, que busca llevar obras a barrios y veredas de las principales urbes del departamento. La primera intervención se desarrolla en el sector de Ruita, con una inversión de 1.174 millones de pesos para la ampliación del alumbrado público rural.

El propósito es recorrer las ciudades más grandes de Boyacá con acciones concretas. Empezó por Duitama, pero también llegará a Tunja, Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá y Puerto Boyacá.