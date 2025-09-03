Cierre temporal del puente de Marbella por trabajos de reparación de la Concesión Ruta Costera

Cartagena

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT, informa a la ciudadanía que, a partir de este miércoles 3 de septiembre y hasta el próximo 6 de septiembre, se ordena el cierre temporal del puente de Marbella, debido a trabajos en materia de infraestructura que serán desarrollados por la Concesión Ruta Costera.

Durante una inspección técnica realizada por especialistas, se evidenció que “se fracturó el riel de la estructura de acero y la vibración de los vehículos rompió el concreto que estaba en la junta, por lo que se harán trabajos de soldadura que consisten en alinear el riel, limpiar la superficie y aplicar producto especializado de alta resistencia para nivelar la junta del puente”, explicó José David Rojas, ingeniero de la Concesión Vial Ruta Costera.

Frente a los trabajos, desde el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, se toman medidas preventivas inmediatas mientras se adelantan las labores de reparación y se establecen recomendaciones para quienes transiten hacia Zona Norte.

Se les recomienda tomar por la Cra. primera de Marbella hacia calle 70 de Crespo y, como otra alternativa, retornar por la calle 65 hacia el retorno del Hotel Corales de Indias e ingresar al túnel hacia destino.

El cierre se mantendrá hasta el sábado 06 de septiembre de 2025 en horas de la noche.