¿Cuál es el estado de salud de los heridos tras derrumbe en mina de oro en el Tolima?

La Secretaría de Salud del Tolima desplegó todas sus capacidades para acompañar en forma directa a las personas que resultaron heridas tras un derrumbe en una mina de oro tipo socavón en zona rural del municipio de Ataco.

La titular de esta dependencia Ingrid Katherine Rengifo acompañó a los lesionados y coordinando el traslado delos pacientes que requerían una atención de mayor complejidad.

La funcionaria entregó el siguiente balance:

• Una persona falleció al ingresar sin signos vitales.

• Cuatro pacientes con traumas de tejidos blandos ya fueron dados de alta.

• Dos pacientes permanecen en valoración médica, con sospecha de politraumatismos y posibles fracturas, quienes se encuentran estables hemodinámicamente y serán remitidos a la ciudad de Ibagué para recibir manejo integral en el Hospital Federico Lleras Acosta.

Según la funcionaria, la presencia de la autoridad sanitaria departamental en el lugar garantiza la verificación del estado de los pacientes, el acompañamiento institucional y la articulación con la red hospitalaria para asegurar la atención oportuna.