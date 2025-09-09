Colombia y México, los países de la OCDE en los que estudiar más eleva el riesgo de desempleo

En ambos países es más fácil que encuentre trabajo alguien que no acabó la secundaria que alguien que sí acabó un pregrado. (Foto: Caracol Radio / Getty )

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en México y Colombia se registra más desempleo si se tiene un mayor nivel de educación.

Estos datos los revela el informe anual ‘Panorama de la Educación 2025’ que desarrolló la OCDE.

El mundo está más educado en la actualidad

La OCDE destaca que el nivel educativo es más alto que nunca, con casi la mitad de la población de los países analizados con educación superior y con más mujeres que hombres que acaban los estudios.

“El nivel educativo está en su nivel más alto de todos los tiempos”, destaca el informe, pues el 48 % de los jóvenes de países de la OCDE han acabado sus estudios superiores, cuando en el 2000 solo apenas el 27 % lo había hecho.

Eso sí, se advierte que “la brecha de género también se está ampliando”, pues el 55 % de las mujeres de entre 25 y 34 años en la OCDE tienen un título universitario, en comparación con el 42 % de los hombres, una diferencia que ha aumentado ligeramente entre 2019 y 2024.

Además, las mujeres son más propensas a acabar los estudios superiores que los hombres, ya que el 75 % de mujeres acaban los estudios en el año que deberían o en los tres siguientes, mientras que solo el 63 % de hombres los finalizan.

La paradoja en México y Colombia

El informe, que este año hace especial enfoque en los estudios superiores, revela que, de promedio, el 12,9 % de los jóvenes de 25 a 34 años de los países de la OCDE que no tienen un título de educación secundaria superior están desempleados, en comparación con el 6,9 % de jóvenes desocupados que sí que tienen esa titulación.

Quienes continúan sus estudios y obtienen un título de educación superior experimentan una reducción adicional de desempleo, puesto que un 4,9 % de los jóvenes adultos con estudios superiores de la OCDE no tiene trabajo.

El patrón, sin embargo, es diferente en México y en Colombia: en el primer caso, el 2,7 % de los jóvenes sin títulos de secundaria superior están desocupados, frente a un porcentaje de 3,6 % desempleados en el caso de aquellas personas que sí han completado ese nivel educativo y un 4,3 % de personas sin trabajo que han finalizado la educación superior.

En Colombia, los jóvenes sin secundaria superior sin empleo son el 10,3 %. Si tienen esos estudios el porcentaje sube al 12,1 % y se queda en un 11,2 % de desempleo en el caso de los colombianos de 25 a 34 años que tienen cursos de educación superior.

Es decir, es más fácil que encuentre trabajo alguien que no acabó la secundaria que alguien que sí acabó un pregrado.

Brecha salarial y más mujeres en la universidad

Pese a que las tasas de desempleo son superiores en personas con mayores estudios en Colombia, la brecha salarial es mucho más profunda entre aquellos sin estudios con los que los tienen.

Mientras que en la OCDE, los trabajadores sin estudios secundarios superiores ganan un 17 % menos que los que sí los tienen, en Colombia la brecha es del 30 %, y la diferencia con quienes tienen estudios universitarios se dispara al 150 % (la media de la OCDE es del 54 %).

Trabajo informal en México. EFE/Carlos Ramírez/ARCHIVO / Carlos Ramirez Ampliar

Además, en Colombia la tasa de personas que acaban un estudio superior a tiempo es del 16 % (mientras la media de la OCDE es del 43 %) y la tasa de personas que dejan los estudios el primer año es también superior, del 22 % frente al 13 % de media de la OCDE.

Las mujeres en Colombia supusieron el 52 % de quienes ingresan a estudios superiores, un dato parecido al de la media en otros países.

La mayoría de estudiantes de estudios de licenciatura o similares en Colombia cursan programas de derecho, negocios o administración (el 37 %), mientras que el 24 % están matriculados en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, y el 18 % en ciencias sociales, humanidades, artes o periodismo.

La OCDE destaca en su informe también una gran caída de la población de entre 25 y 34 años que no tienen estudios secundarios superiores: del 27 % en 2019 al 17 % en 2024.