Icetex: Son 88.826 créditos educativos a los que se les suspende el subsidio a la tasa

El Icetex afirmó que son 88.826 créditos educativos de beneficiarios en época de estudio, a los que se les suspende el subsidio a la tasa de interés en el segundo semestre del 2025, por la decisión adoptada a raíz de la situación fiscal de Colombia.

Actualmente son 407.773 estudiantes que se benefician con los créditos de la entidad, de los cuales el 92% de ellos pertenecen a estratos 1,2 y 3.

Aunque el valor de las cuotas son diferentes entre los estudiantes, en términos generales, el valor pasa del IPC + 0,67% al IPC + 8%.

La entidad señala que continúa, junto a los ministerios de Hacienda y de Educación Nacional, buscando recursos que permitan brindar mejores condiciones de financiación a los estudiantes para asegurar el acceso, permanencia y graduación de educación superior.

Entre tanto, dicen que continúan ofreciendo una tasa máxima del IPC + 12, correspondiente al 17,82% Efectiva Anual para el periodo 2025, frente a las tasas de financiación para educación superior del sistema financiero tradicional que aproximadamente se encuentran en el 24% Efectivo Anual.

Por esta situación, estudiantes manifiestan su preocupación y advierten la posibilidad de no alcanzar a pagar la cuota e incluso entrar en mora; a esto se suma el riesgo de no poder acceder a otros beneficios por problemas financieros.

Hay que tener en cuenta que la suspensión del subsidio se dio en agosto, sin embargo, el crédito educativo en lo sucesivo, regresará a las condiciones de tasa inicialmente pactadas.