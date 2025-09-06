ICETEX abre convocatorias para realizar cursos y diplomados virtuales internacionales

América Latina sigue rezagada en acceso a computadoras por estudiante respecto a la OCDE. La Experiencia SUMUN mostrará cómo la tecnología puede integrarse en los sistemas escolares para superar estas limitaciones. I Foto: Pexels

El ICETEX y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) anunciaron la apertura de 123 plazas para acceder a cursos y diplomados virtuales en áreas como cooperación internacional, educación artística y diplomacia científica y política exterior en Iberoamérica.

Las convocatorias estarán abiertas hasta el 28 de septiembre y cuentan con cobertura total del programa virtual elegido. Los interesados pueden inscribirse a través de la sección Programas Especiales del portal del ICETEX.

“Las oportunidades llegan con certificaciones que respaldarán y fortalecerán el perfil para asumir nuevos retos académicos y profesionales”, destacó sobre estas convocatorias el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo Gómez.

Por su parte, Donatella Montaldo, directora de la OEI en Colombia, resaltó que esta alianza “busca impulsar la educación como motor de transformación social en todo el país”.

¿Cómo están compuestas las convocatorias de estos programas de formación internacional?