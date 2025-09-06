ICETEX abre convocatorias para realizar cursos y diplomados virtuales internacionales
Este programa dispone de tres convocatorias con inscripciones abiertas hasta el 28 de septiembre.
El ICETEX y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) anunciaron la apertura de 123 plazas para acceder a cursos y diplomados virtuales en áreas como cooperación internacional, educación artística y diplomacia científica y política exterior en Iberoamérica.
Las convocatorias estarán abiertas hasta el 28 de septiembre y cuentan con cobertura total del programa virtual elegido. Los interesados pueden inscribirse a través de la sección Programas Especiales del portal del ICETEX.
“Las oportunidades llegan con certificaciones que respaldarán y fortalecerán el perfil para asumir nuevos retos académicos y profesionales”, destacó sobre estas convocatorias el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo Gómez.
Por su parte, Donatella Montaldo, directora de la OEI en Colombia, resaltó que esta alianza “busca impulsar la educación como motor de transformación social en todo el país”.
¿Cómo están compuestas las convocatorias de estos programas de formación internacional?
- 41 plazas para un diplomado en Cooperación Internacional al Desarrollo, certificado por la FLACSO Chile, con 400 horas virtuales.
- 41 plazas para un diplomado en Educación Artística, certificado por la Universidad de Talca (Chile), con una duración de 300 horas virtuales.
- 41 plazas para un curso corto en Diplomacia Científica y Política Exterior en Iberoamérica, con 64 horas asincrónicas.