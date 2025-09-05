Gobierno alista aumento a tarifas de matrículas para colegios privados en 2026: ¿De cuánto sería?

El Ministerio de Educación publicó para comentarios los parámetros que fijarían las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos en colegios privados para el año 2026.

La definición de las tarifas, de acuerdo al borrador de resolución, estará basada bajo varios criterios, entre ellos: el IPC interanual con corte a agosto, según lo informe el DANE, el índice de permanencia, la inclusión educativa para personas con discapacidad, y el reconocimiento a la labor docente para aquellas instituciones que soporten que el pago de salario de al menos el 80%.

El incremento anual de tarifas quedaría así:

Régimen de libertad regulada por certificación o acreditación de calidad: Los colegios privados que se clasifiquen en este aspecto, deberán aplicar el 1% correspondiente a la acreditación de calidad + IPC de agosto del 2025 + 0,3% por reconocimiento a la implementación de estrategias para la educación inclusiva + 2,2% por reconocimiento a la labor docente de acuerdo a las negociaciones sectoriales.

Régimen de libertad regulada por aplicación del Manual de Autoevaluación: En este caso, las instituciones deben tener en cuenta el 0,83% de la clasificación en autoevaluación + IPC de agosto del 2025 + 0,3% que corresponde a la educación inclusiva + 2,2% por reconocimiento a la labor docente.

Régimen de Libertad Vigilada: Sobre este factor, se determinará el aumento de acuerdo al 0,66% de la clasificación en autoevaluación + IPC de agosto del 2025 + 0,3% que corresponde a la educación inclusiva + 2,2% por reconocimiento a la labor docente.

Régimen controlado: Las secretarías de educación de cada territorio deberán fijar el aumento a los colegios de acuerdo al 0,0% de la clasificación en autoevaluación + IPC de agosto del 2025 + 0,3% que corresponde a la educación inclusiva + 2,2% por reconocimiento a la labor docente.

El proyecto de resolución también indica que los colegios privados podrán otorgar descuentos a las familias sobre la tarifa autorizada, los cuales deben ser detallados en el reglamento o manual de convivencia, registrados en el contrato de matrícula.

Colegios no pueden poner restricciones o condiciones para adquirir materiales educativos

La norma resalta que las instituciones no pueden incurrir en prácticas restrictivas cuando realicen la solicitud de materiales educativos, por lo que no pueden exigir proveedores ni marcas específicas, ni establecer mecanismos que de cualquier forma impidan la concurrencia de múltiples proveedores en la provisión de estos materiales.

“El establecimiento educativo debe adjuntar el acta del Consejo Directivo con la aprobación de la lista completa de útiles escolares para uso pedagógico, textos, uniformes e implementos que se usarán durante el siguiente año académico”, dice el borrador.