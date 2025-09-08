Por medicamentos a sobrecosto investigan detrimento en la Cooperativa de Hospitales de Antioquia

Antioquia

Durante una auditoría de cumplimiento, la Contraloría General de la Nación halló dos casos de irregularidades en la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (COHAN), que evidenciarían una presunta incidencia fiscal y disciplinaria por un valor total de $3.041 millones en la adquisición de medicamentos de los centros asistenciales.

El primer hallazgo corresponde a pagos indebidos por $1.251 millones en la compra de medicamentos que, según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), estaban clasificados como muestras médicas. Entre ellos se identificaron productos de alto costo como IMBRUVICA, cuyo uso gratuito está regulado en el país. De acuerdo con el ente de control, este tipo de medicamentos no puede ser comercializado ni facturado al sistema de salud, por lo que su adquisición representa un uso irregular de los recursos públicos.

“La compra de medicamentos identificados como muestras médicas -cuyo destino no es la comercialización ni facturación al sistema de salud- constituye una irregularidad en el uso de recursos públicos y un posible incumplimiento del principio de eficiencia del gasto en salud”, señala la Contraloría.

El segundo caso está relacionado con el reconocimiento de mayores valores en medicamentos con precio regulado, lo que habría generado un presunto detrimento fiscal de $1.790 millones. La Contraloría estableció que COHAN pagó valores por encima del Precio Máximo de Venta (PMV) fijado por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM), pese a que esta regulación es obligatoria para todas las fases de comercialización.

Avanzan las investigaciones

Por estas situaciones, los hallazgos fueron trasladados a la Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia de la Economía Solidaria, debido a la naturaleza cooperativa de la entidad.

La Contraloría recordó que ninguna institución está autorizada a pagar medicamentos por encima del precio regulado, ni siquiera en casos excepcionales como tutelas u órdenes judiciales, y enfatizó que las muestras médicas no pueden representar un costo para el sistema de salud.

El organismo de control advirtió que los “recursos públicos destinados a la salud deben usarse con responsabilidad, legalidad y transparencia, y su indebido manejo puede derivar en responsabilidades fiscales, disciplinarias e incluso penales”.