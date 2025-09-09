Se registran nuevos atentados contra la línea férrea del Cerrejón: esto es lo que se sabe
La empresa, por medio de un comunicado, rechazó el acto.
Este lunes 8 de septiembre, se registraron nuevos atentados contra la línea férrea del Cerrejón, en La Guajira.
Lo que se sabe es que, este nuevo hecho, se reportó en los kilómetros 40 y 67.
La compañía confirmó que por fortuna no hubo personas heridas y rechazó de “manera categórica” los atentados.
El llamado del Cerrejón a las autoridades
“La compañía lamenta estos actos de violencia, que ponen en riesgo la vida de los trabajadores, comunidades, afectan la operación y generan consecuencias negativas para el desarrollo del departamento”, dijo la empresa por medio de un comunicado.
Asimismo, Cerrejón hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para reforzar las acciones necesarias que prevengan la repetición de estos hechos.
“Es fundamental evitar que la violencia escale, pues amenaza la seguridad, la paz y la estabilidad de la población, así como el desarrollo de La Guajira y el país”, finalizó.