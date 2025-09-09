Se registran nuevos atentados contra la línea férrea del Cerrejón: esto es lo que se sabe

Este lunes 8 de septiembre, se registraron nuevos atentados contra la línea férrea del Cerrejón, en La Guajira.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Lo que se sabe es que, este nuevo hecho, se reportó en los kilómetros 40 y 67.

La compañía confirmó que por fortuna no hubo personas heridas y rechazó de “manera categórica” los atentados.

El llamado del Cerrejón a las autoridades

“La compañía lamenta estos actos de violencia, que ponen en riesgo la vida de los trabajadores, comunidades, afectan la operación y generan consecuencias negativas para el desarrollo del departamento”, dijo la empresa por medio de un comunicado.

Asimismo, Cerrejón hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para reforzar las acciones necesarias que prevengan la repetición de estos hechos.

“Es fundamental evitar que la violencia escale, pues amenaza la seguridad, la paz y la estabilidad de la población, así como el desarrollo de La Guajira y el país”, finalizó.